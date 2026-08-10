Llegan validadores a rutas urbanas de Ramos Arizpe para controlar tarifas preferenciales

El sistema de transporte público municipal avanza hacia la implementación de un nuevo mecanismo para aplicar y controlar las tarifas preferenciales, con la instalación de validadores electrónicos en las unidades que prestan servicio en la ciudad.

Juan García Leija, director de Transporte en el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, informó que el proyecto contempla 67 equipos y se desarrollará en dos etapas. La primera incluye 30 unidades y deberá quedar concluida a más tardar el próximo 15 de agosto.

“Ya se están empezando a instalar estos validadores en las unidades de las rutas municipales. La primera etapa es de 30 unidades, con 30 validadores instalados, y para la segunda etapa sería el resto, alrededor de 37, para principios de septiembre. Teniendo como meta 67 equipos operando en las unidades”, explicó.

Los dispositivos permitirán identificar a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que cuentan con derecho a una tarifa preferencial. Para ello, el Gobierno Municipal proporcionará tarjetas que deberán acercarse al validador al momento de abordar la unidad.

“Se les entrega su tarjeta, pasan por el validador y automáticamente los identifica si son estudiantes, personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Al subir al transporte público pasan su tarjeta y ahí se les hará el descuento de la tarifa preferencial”, detalló García Leija.

El funcionario señaló que la adquisición e instalación de los validadores corre por cuenta de los concesionarios del transporte público, mientras que el Ayuntamiento asumirá la inversión correspondiente a las tarjetas que serán entregadas a los beneficiarios.

García Leija explicó que la medida forma parte de los acuerdos establecidos con los concesionarios para mantener un mayor control sobre los ingresos de las unidades y, al mismo tiempo, garantizar que los descuentos sean aplicados únicamente a quienes acrediten pertenecer a alguno de los sectores beneficiados.

“Es parte del compromiso que se hizo con los concesionarios para que ellos tampoco tuvieran pérdidas en cuestión de las tarifas. Este validador les va a ayudar para que no tengan tantas pérdidas”, indicó. (EDUARDO SERNA)