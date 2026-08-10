Intensifica Javier Díaz limpieza en callejones de la Guerrero

Alcalde de Saltillo mantiene atención para mejorar el entorno y la calidad de vida de las familias

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa su intensa jornada de trabajo en los diferentes sectores de la ciudad, con acciones de limpieza profunda y mantenimiento de espacios públicos en favor de las familias.

Este lunes, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de limpieza integral y profunda en diversos callejones de la colonia Vicente Guerrero, como en los espacios ubicados entre las calles 44, 46 y 11, así como entre las calles 40, 42 y 13.

En estos puntos se retiró basura y desechos orgánicos, además de realizar labores de deshierbe y limpieza general, a fin de contribuir a recuperar y mantener en mejores condiciones estos pasillos en favor de las familias del sector.

De manera paralela, el Gobierno Municipal refuerza las acciones de mantenimiento y aplicación de pintura en las barreras de contención y soportes del bulevar Fundadores, sobre el puente vehicular ubicado en el acceso al fraccionamiento Mirasierra.

Asimismo, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez, las cuadrillas de “Aquí Andamos” mantienen una intervención constante en plazas públicas, áreas verdes y espacios de convivencia de diferentes sectores de Saltillo.

Entre los puntos atendidos se encuentra el área ubicada entre las calles Paseo de las Orquídeas, Huitzilopochtli y Paseo de las Rosas, en la colonia San Patricio, donde se realizaron trabajos de limpieza integral, deshierbe y mantenimiento general.

De igual manera, se efectuaron labores similares de limpieza y mantenimiento sobre el bulevar José María Rodríguez, en el tramo comprendido entre Eulalio Gutiérrez Treviño y José Musa de León, a fin de conservar en mejores condiciones una de las vialidades de este sector de la capital de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)