Habrá reforzamiento de operativos “radar” y anti alcohol para evitar más accidentes en Saltillo: alcalde

El alcalde Javier Díaz González dijo este lunes que ha girado instrucciones al titular de la Comisaría de Seguridad de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, para llevar a cabo el reforzamiento del operativo “radar”, así como también la instalación de filtros para la detección de automovilistas con aliento alcohólico en distintos puntos de esta capital, con el objetivo de prevenir más accidentes provocados por el exceso de velocidad y el consumo de bebidas embriagantes.

El edil dijo que a fin de proteger la integridad de los conductores y para evitar situaciones lamentables que incluyen la pérdida de vidas humanas a causa de estos percances, se ha tomado la decisión de intensificar estas acciones, por lo que pidió a las y los conductores respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, toda vez que ambos factores al conjuntarse dan como resultado estos graves accidentes.

“Dimos instrucciones al comisionado de reforzar varios temas de operativos, uno es el operativo radar con mayor presencia y mayor vigilancia, sobre todo en las avenidas principales de nuestro municipio, donde generalmente la gente le pisa al acelerador y también reforzar el tema de los operativos de bebidas embriagantes en diferentes sectores de Saltillo”, expuso el alcalde.

“Esto es porque como ustedes saben va muy de la mano la velocidad y el alcohol en los accidentes que desgraciadamente han ocurrido en nuestro municipio y en los cuales también por desgracia se han registrado pérdidas humanas”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)