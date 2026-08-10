Devastador terremoto sacude Colombia; reportan más de 100 muertos

El movimiento de magnitud 7.4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó; provocó derrumbes y severos daños en varias ciudades y fue percibido incluso en Ecuador y Panamá

Bogotá, Colombia.- Un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió este lunes el occidente de Colombia, dejando hasta la tarde del mismo lunes al menos 111 personas fallecidas, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales, mientras los cuerpos de emergencia mantienen las labores de búsqueda de personas atrapadas entre los escombros.

El movimiento telúrico se registró alrededor de las 7:34 horas de este lunes 10 de agosto, con epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El terremoto tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros, circunstancia que contribuyó a que las ondas sísmicas se propagaran por una extensa zona del territorio colombiano. El movimiento fue percibido con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Medellín y Bogotá, además de otras poblaciones del centro y occidente del país.

Los primeros balances señalan alrededor de mil 600 edificaciones afectadas, de las cuales por lo menos 61 habrían colapsado completamente. Las autoridades advirtieron que el balance podría modificarse conforme los equipos de rescate logren acceder a las comunidades más cercanas al epicentro.

Una de las ciudades donde se reportaron daños importantes fue Cali, donde se registraron derrumbes y los cuerpos de emergencia emprendieron operaciones para localizar a personas que habrían quedado atrapadas bajo estructuras colapsadas. También se reportaron afectaciones en Pereira, Manizales y otras localidades del Eje Cafetero y del occidente colombiano.

La fuerza del terremoto fue tal que también pudo sentirse fuera de Colombia, particularmente en zonas de Ecuador y Panamá.

El Servicio Geológico Colombiano señaló que se trata del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante los últimos diez años, mientras que después del movimiento principal comenzaron a presentarse réplicas, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a las indicaciones de los organismos de protección civil.

Equipos de bomberos, Policía, fuerzas militares y organismos de atención de emergencias fueron desplegados en las zonas más afectadas para realizar labores de búsqueda y rescate, mientras las autoridades continuaban evaluando daños en viviendas, edificios e infraestructura.

Hasta la tarde de este lunes, el número de víctimas y la dimensión de los daños continuaban actualizándose, debido principalmente a las dificultades para acceder a algunas comunidades de Chocó y otras regiones afectadas. (El Heraldo de Saltillo)