Impulsa Saltillo “Puntadas de Amor” para apoyar a sobrevivientes de cáncer de mama

Iniciativa del Instituto Municipal de las Mujeres busca elaborar 600 prótesis mamarias artesanales

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, impulsa el taller “Puntadas de Amor”, una iniciativa que suma esfuerzos con su creadora, Liliana Gámez Pérez, dos veces sobreviviente de cáncer de mama, para elaborar prótesis mamarias artesanales y entregarlas sin costo a mujeres que han enfrentado esta enfermedad.

El proyecto tiene como meta inicial la confección de 600 prótesis y contempla llevar el taller a empresas e instituciones, donde las y los participantes podrán colaborar de manera directa en su elaboración. Las piezas también serán canalizadas a asociaciones civiles dedicadas a la atención y acompañamiento de mujeres con cáncer de mama.

“Puntadas de Amor” nació de la propia experiencia de Liliana Gámez, quien, después de enfrentar en dos ocasiones el cáncer de mama, comenzó a buscar diferentes materiales y alternativas para elaborar sus propias prótesis.

Ese proceso dio origen a una iniciativa que posteriormente compartió con más personas y que impulsó también durante su etapa como voluntaria en Grupo Reto, con el propósito de acompañar y brindar una alternativa a mujeres que han pasado por una mastectomía.

Antes de iniciar cada taller se ofrece una breve plática sobre la importancia de la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, en la que Gámez comparte su experiencia personal y el camino que la llevó a crear estas prótesis.

El Instituto Municipal de las Mujeres destacó que este proyecto busca contribuir al bienestar físico y emocional, así como a la autoestima y dignidad de las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama.

Las prótesis son confeccionadas con textiles suaves y transpirables, así como materiales de relleno que permiten brindar volumen y comodidad. Además, quienes participan en el taller pueden acompañar cada pieza con un mensaje personalizado para la mujer que habrá de recibirla.

La iniciativa contempla jornadas calendarizadas de manera permanente durante la presente administración municipal y la entrega de las prótesis a través de organizaciones de la sociedad civil, así como directamente en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres para quienes requieran este apoyo.

Con “Puntadas de Amor”, el Gobierno Municipal de Saltillo fortalece el trabajo conjunto con la sociedad civil, empresas e instituciones para generar redes de apoyo y acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. (El Heraldo de Saltillo)