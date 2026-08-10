Ilumina Ramos Arizpe sus calles para brindar mayor seguridad

Rondines diarios y atención a reportes permiten detectar y dar solución en distintos sectores de la ciudad

Calles, plazas y vialidades correctamente iluminadas contribuyen a generar entornos más seguros y con mejores condiciones para la movilidad de las familias, por lo que el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene recorridos diarios para supervisar el funcionamiento del alumbrado público y atender las fallas que se detectan en la ciudad.

Tomás Gutiérrez Merino, alcalde la ciudad, destacó que las cuadrillas de la dirección de Alumbrado Público realizan labores tanto de día como de noche, estas últimas fundamentales para identificar sectores con luminarias apagadas o alguna afectación que no necesariamente haya sido reportada por la ciudadanía.

“Una ciudad bien iluminada da mayor tranquilidad a las familias, permite transitar con mejores condiciones por nuestras calles y contribuye a la seguridad de todos. La instrucción es sencilla: salir todos los días, detectar lo que haga falta y atenderlo, además de responder a los reportes que nos hace llegar la ciudadanía”, señaló el edil.

Durante los últimos días, las cuadrillas municipales han realizado trabajos de reparación en colonias, vialidades principales, plazas, espacios deportivos y distintos puntos de la zona urbana, además de recorridos de supervisión en sectores de alta circulación.

Estas acciones han permitido atender sectores de colonias como Analco, Santa Luz Analco, La Soledad, Valle Poniente y El Capitán, así como puntos del Centro, bulevares, áreas deportivas y vialidades de conexión, entre otros sectores.

El Gobierno Municipal recordó que la participación ciudadana complementa estos recorridos. A través del chatbot Ramos Atiende, en el número 844 451 6276, las y los ciudadanos pueden reportar fallas en el alumbrado público para que sean canalizadas al área correspondiente. (ACONTECER)