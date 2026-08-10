Invita UAdeC a Inscribirse a los talleres del Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Recinto Cultural universitario “Aurora Morales de López” de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, abre las inscripciones para sus talleres de Fotografía, Creación Literaria, Guitarra, Introducción a la Sastrería, Serigrafía y De la Antigüedad al Presente.

El taller de fotografía lo imparte Victoria López, está dirigido a adolescentes y adultos y se llevará a cabo todos los miércoles de agosto a noviembre en un horario de las 17:00 a las 19:00 horas, iniciando el 26 de agosto del 2026.

Victoria López es una fotógrafa y maestra de arte radicada en Saltillo, su trabajo se enfoca en conservar memorias y retratar la esencia de las personas a través de la lente.

El contenido planeado contempla ver aspectos como la fotografía básica, composición, iluminación, retrato, producto y foto edición, los requisitos son tener cámara fotográfica y laptop, la inscripción tiene un pago único de $350 pesos y la mensualidad es de $ 200 pesos.

Por otra parte, también se ofrece el taller de Guitarra a cargo de David Ortiz, las clases están diseñadas para estudiantes de todas las edades y niveles, desde principiantes hasta músicos con experiencia que desean perfeccionar su técnica y ampliar sus conocimientos musicales.

Durante el proceso de aprendizaje, el alumno desarrollará habilidades prácticas y teóricas que le permitirán interpretar música de distintos géneros, comprender el lenguaje musical y mejorar su desempeño en el instrumento, inicia el 24 de agosto 2026, la tarifa es de $1,000 pesos mensuales, y el horario de clase es los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 20:00 horas.

También pueden desarrollar su capacidad creativa y explorar en el Taller de Creación Literaria, la escritura de algunas de las formas literarias fundamentales, que imparte la Dra. Patricia Valdés, inicia agosto 25, la cuota de inscripción es de $350 pesos y un pago semestral de $1,200 para más informes sobre este taller se puede comunicar al WhatsApp (844) 198 12 72.

Además, el taller de Serigrafía, que imparte Elías López, el costo de inscripción es de $350 pesos, la mensualidad de $400 (no incluye material), las sesiones se llevarán a cabo los miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

Por otro lado, también se ofrece el curso Introducción a la Sastrería Confección Integral del Traje de Caballero, inicia el martes 25 de agosto y las sesiones serán los martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas, así como los sábados de 10:00 a 14:00 horas, la inscripción es de $350 pesos y la colegiatura mensual de $1,600 pesos.

Mientras que, el taller ¿Quién te dijo quién debes de ser? De la antigüedad al presente, del ser al quiero ser, estará a cargo de la Dra. Paty Valdés, inicia el 25 de agosto y se desarrollará de 17:00 a 19:00 horas, la inscripción es de $300 pesos y el curso de $1,200.

Los interesados acudir a las instalaciones del Recinto en calle Ramos Arizpe No. 229 Zona Centro, para realizar su inscripción, para más información llamar al (844) 410 32 03 de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas. (El Heraldo de Saltillo)