UTC mantiene lugares disponibles; abrirá tercer periodo de admisión

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) mantiene espacios disponibles para estudiantes de nuevo ingreso y prepara la apertura de un tercer periodo de examen de admisión, informó Marlene Medina Trejo, secretaria académica de la institución.

Durante el actual proceso se vendieron mil 670 fichas y se realizaron dos aplicaciones presenciales del examen, a las que acudieron mil 408 aspirantes, quienes fueron aprobados y cuentan con pase para incorporarse.

“La UTC tiene proyectados mil 530 espacios para estudiantes de nuevo ingreso, por lo que aún existe disponibilidad para jóvenes que no han definido dónde continuar sus estudios. Por lo que se abrirá una tercera oportunidad para presentar el examen de admisión, la convocatoria será dada a conocer próximamente”, precisó.

Medina Trejo señaló que, aunque todavía no se establece la fecha de esta evaluación, el proceso deberá concluir a más tardar alrededor del 25 de agosto para permitir que los últimos aspirantes completen su incorporación.

Los mil 408 jóvenes que ya aprobaron tendrán hasta el 14 de agosto para completar su incorporación. Posteriormente, del 17 al 20 de agosto se desarrollarán los cursos de inducción, para los cuales recibirán por correo electrónico el día que les corresponda de acuerdo con su programa educativo. El inicio general de actividades está programado para el 1 de septiembre.

La oferta académica de la UTC comprende 10 ingenierías, una licenciatura y 24 programas de Técnico Superior Universitario (TSU). La secretaria académica recordó que el modelo de universidades tecnológicas permite a los alumnos obtener primero un título como TSU y posteriormente continuar su preparación para alcanzar el grado de ingeniería o licenciatura.

Mecatrónica continúa como una de las áreas con mayor demanda, principalmente en Automatización, Robótica y Sistemas de Manufactura Flexible, seguida de Procesos Industriales, Mantenimiento Industrial y Tecnologías de la Información. También existe interés en Ingeniería Ambiental, Nanotecnología, Biotecnología, Logística y Mercadotecnia. Los interesados en participar en el próximo periodo de admisión pueden consultar la información de nuevo ingreso en el portal oficial de la UTC en www.utc.edu.mx (EDUARDO SERNA)