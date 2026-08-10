Entrará en operación la próxima semana nueva bodega del Banco de Alimentos de Saltillo

La presidenta del Banco de Alimentos de Saltillo, Alejandra Salgado Valdés, dijo que hay notables avances en lo que se refiere al proceso de adecuación de la nueva bodega adquirida por esa institución gracias al apoyo de la Fundación Carso, misma que permitirá ampliar la capacidad del banco para el almacenamiento de más reservas de alimento con el que se apoya mediante diferentes programas, a la población vulnerable de Saltillo y de otros municipios de la Región Sureste.

Indicó que será la próxima semana cuando pueda comenzar operaciones este nuevo espacio que aseguró, viene a solucionar el reto que venía presentando el Banco de Alimentos en los años recientes, ya que debido al incremento en los donativos de frutas, legumbres y otros productos realizados por diferentes benefactores, las actuales instalaciones comenzaban a verse rebasadas en su capacidad.

Destacó que el Banco de Alimentos de Saltillo recibe cada mes más de 300 toneladas de alimento, por lo que desde hace tiempo se tenía el proyecto de ampliar las instalaciones o buscar una nueva sede, sin embargo, gracias al convenio con la mencionada fundación, hoy es posible contar con esa nueva bodega ubicada también en el bulevar Vito Alessio Robles, justo frente a las oficinas del Banco de Alimentos.

Indicó que al momento se está concluyendo con la parte los contratos para la instalación de servicios en este inmueble, mientras que de igual manera la cadena de tiendas HEB está apoyando con el tema de las adecuaciones para el resguardo de alimentos.

“Estamos apoyándonos con una constructora para ver lo referente a los detalles, el pulido del piso y otros acabados, ya se instalaron los logos, estamos estacionando también ahí los camiones porque ya no tenemos espacio en nuestra bodega actual y yo creo que para la siguiente semana o inicios de la próxima nos deben de estar poniendo la estantería para empezar a mover todo el tema de abarrote a esa bodega, es como estamos haciendo la logística”, dijo la directora.

“En este tema también nos está apoyando el equipo de la cadena HEB, que son expertos en el acomodo de tiendas, como sabemos ellos son un aliado fuerte de los Bancos de Alimentos, y están ayudándonos en lo que tiene que ver con las adecuaciones necesarias para hacer nuestros procesos, la parte de refrigeración, conservación y distribución de las áreas para el almacenamiento de estas reservas”, agregó.

Dijo que en el último año ha habido gran un crecimiento en el número de los beneficiarios del Banco de Alimentos de Saltillo, ya que actualmente son más de 40 mil personas a las que se ofrece apoyo para que puedan superar sus carencias en la parte alimentaria. (ÁNGEL AGUILAR)