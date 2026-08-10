PLAZA CÍVICA

TMEC: El futuro nos alcanzó

Probablemente la ironía más grande del sexenio lópezobradorista –y de los gobiernos de Morena– fue el enorme interés en preservar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. El acuerdo fue concebido por El Innombrable mientras era vituperado por la izquierda en general, y por López Obrador y Claudia Sheinbaum en particular. Sin embargo, mientras hoy la izquierda populista se aferra al tratado, destruye sus pocos cimientos nacionales en un entorno estadounidense más amenazador aún.

El fin de la Guerra Fría prometió “un nuevo orden mundial” en el que las naciones se unirían en torno a “las aspiraciones universales de la humanidad: paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley”, según el expresidente estadounidense George H.W. Bush. Fue en ese contexto que Estados Unidos decidió firmar el acuerdo comercial más ambicioso hasta entonces. Pero, por otra parte, la visión de Carlos Salinas de Gortari fue enorme: atraer inversión al país mediante la firma del tratado, en un contexto de creciente competencia ante la integración de numerosos países europeos en el mercado mundial. Como México era pobre y no tenía un estado de derecho que pudiera atraer inversiones, recurriríamos al “outsourcing” jurisdiccional mediante arbitrajes y acceso a la jurisdicción estadounidense.

El resultado ha sido evidente: México pasó de ser un país exportador de materias primas a uno de manufacturas (¿qué habría sucedido bajo López Obrador con cuantiosas reservas de petróleo y una economía petrolizada?). El gran problema, empero, fue que México no acompañó su entrada al TLCAN con un programa de fortalecimiento estatal. Un área gubernamental que quedó en la misma condición maltrecha fue, precisamente, el estado de derecho. Hicimos el “outsourcing” jurisdiccional y, por consiguiente, seguimos arrastrando problemas mayúsculos en toda la cadena de cumplimiento de la ley: policías que investiguen, fiscalías que integren casos, juzgadores que impartan justicia y cárceles que separen y reinserten.

El futuro nos ha alcanzado. En cierta medida, la llegada de la extrema derecha a la Casa Blanca obedeció a la desconfianza de los estadounidenses hacia el libre comercio. Si antes todo presidente estadounidense dejaba como parte de su legado la firma de acuerdos comerciales, desde la primera presidencia de Trump no se ha vuelto a firmar tratado comercial alguno. El representante comercial en la primera presidencia de Trump, Roberto Lighthizer, vio nuestra debilidad y actuó en consecuencia: como parte del TMEC debilitó diversos mecanismos jurídicos de protección a las inversiones estadounidenses en México. Es el TLCAN, pero al revés: desincentivar la llegada de inversiones al país. “Si nosotros respaldamos la inversión, estamos inclinando la balanza y alentándolo a trasladar su planta allá”, declaró en una comparecencia ante el Congreso en marzo de 2018. Se refería a México.

La llegada de la izquierda populista al poder en México ha complicado aún más la situación. Porque destruyeron los organismos autónomos, mientras continuamos con una epidemia de inseguridad. Porque cada vez queda más en evidencia la colusión entre el poder político y el poder criminal, mientras se capturó al Poder Judicial. La salida fácil que representaba el TMEC se nos está acabando, mientras seguimos debilitando aún más nuestro estado de derecho y el Estado mexicano en general. Y por ello la economía no arranca, y no arrancará.

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