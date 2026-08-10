Javier Díaz asiste a inauguración de escuela de la Fundación Real Madrid

Alcalde afirma que en su gobierno se han implementado diversas acciones para promover el deporte en la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, asistió a la ceremonia de inauguración de la primera escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid en el estado de Coahuila, la cual forma parte de su Educational Football Program.

Díaz González reiteró que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en su gobierno se ha dado una destacada importancia al deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las personas.

El Alcalde reconoció y agradeció a quienes dirigen la Fundación Real Madrid por haber elegido a Saltillo para poner en marcha este importante proyecto en beneficio de la niñez y juventud saltillense.

“Nos llena de orgullo que hayan elegido a Saltillo. Somos una ciudad reconocida por su seguridad, competitividad, desarrollo económico y calidad de vida”, comentó Díaz González.

El edil compartió que en su gobierno se han implementado importantes programas para promover el deporte y la sana convivencia, como “Activa tu Parque”, mediante el cual, en coordinación con la iniciativa privada, se rehabilitan áreas verdes y plazas públicas.

Javier Díaz comentó que al esquema de “Activa tu Parque” se sumó el basquetbolista de los Spurs de San Antonio, Harrison Barnes, además de que hace unos días el exfutbolista Roberto Carlos visitó la ciudad como parte del FUTFEST Saltillo 2026.

En el evento de inauguración, el director de BR Matter, Julio César Santos, habló sobre el origen y propósito de esta iniciativa deportiva.

“Este proyecto inició hace tres años y tiene como objetivo educar en valores a través del fútbol a niñas, niños y jóvenes que crecerán a través de esta disciplina”, comentó.

Por su parte, el director de Nuevos Proyectos de la Fundación Real Madrid, Ignacio Abascal, destacó las condiciones que ofrece la ciudad para el desarrollo del programa.

“La seguridad que se vive en Saltillo es garantía de este proyecto que hoy llega a la ciudad y que busca educar con valores a la niñez y juventud que forma parte de este programa”, señaló.

Asimismo, el director deportivo del Educational Football Program Saltillo, Manuel Aguado, se refirió a la filosofía que distingue a este esquema de formación.

“Buscamos educar a los niños como futbolistas, pero también como personas”, destacó.

Al evento de inauguración asistieron el secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, Enrique Martínez Morales; el director del INEDEC, Antonio Cepeda Licón; así como el biólogo y socio de BR Matter, Fabián Correa. (El Heraldo de Saltillo)