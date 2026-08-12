PrepaTec Saltillo inaugura nuevo espacio de convivencia y encuentro

Este proyecto conecta la historia y evolución de Campus Saltillo mediante la restauración de su primer edificio y la habilitación de nuevos espacios académicos para PrepaTec Saltillo

El Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo inauguró la Plaza PrepaTec, un espacio creado para fortalecer la convivencia, el aprendizaje y la conexión entre estudiantes, docentes y colaboradores del campus.

Esta iniciativa forma parte de una etapa de transformación de espacios en Campus Saltillo, que incluye la restauración del edificio conocido históricamente como Pasillo Rojo, uno de los espacios más representativos en sus más de cinco décadas de historia.

Con esta restauración, el antiguo Pasillo Rojo adquiere una nueva función como hábitat para profesores y directores académicos de la PrepaTec, conservando su valor histórico y adaptándose a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

Además, en respuesta al crecimiento de la preparatoria se habilitaron cinco nuevos salones en el edificio de la PrepaTec, con mejor equipamiento tecnológico y de seguridad para fortalecer la experiencia académica de las y los estudiantes.

Durante la ceremonia estuvieron presentes Claudia Félix, vicepresidenta de Campus Centro-Occidente; Adrián González, director general de Campus Saltillo y las y los miembros del Consejo del Campus, presidido por Luis Arizpe, así como colaboradores y comunidad estudiantil.

En su mensaje, Adrián González destacó el crecimiento y la evolución de la comunidad de Campus Saltillo, así como la importancia de seguir impulsando espacios que conecten la historia del campus con las nuevas generaciones de estudiantes.

Como parte del acto inaugural, autoridades, directivos y representantes de la comunidad estudiantil realizaron el corte de listón de la Plaza PrepaTec, marcando el inicio de una nueva etapa para este espacio de convivencia y encuentro.

Al finalizar la ceremonia, las y los integrantes del Consejo de Campus Saltillo realizaron un recorrido por las instalaciones del edificio restaurado, donde conocieron los nuevos espacios destinados al acompañamiento, colaboración y trabajo académico de la comunidad docente y directiva de la PrepaTec.

La inauguración de esta área representa una acción que une la memoria histórica de Campus Saltillo con su crecimiento actual, fortaleciendo espacios que permiten una experiencia más conectada, funcional y cercana para su comunidad. (El Heraldo de Saltillo)