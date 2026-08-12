La “cero tolerancia” a los hechos delictivos en Coahuila y “aquí las instituciones mandan”, que pregona el gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, desde que asumió el cargo, no se ha quedado en las palabras, y dos hechos ocurridos la semana anterior, uno en Saltillo y el otro en Torreón, lo confirman.

El viernes de la semana pasada el empresario gomezpalatino Ernesto “N”, conocido como El Güino, fue detenido en un centro comercial del nororiente de Torreón, acompañado de 17 personas fuertemente armadas. El domingo todo el grupo fue ingresado al Centro de Readaptación Social. Ellos ya tuvieron su audiencia inicial entre lunes y martes, luego de que el juez de control determinó la legalidad de la detención y decretó la prisión preventiva justificada. Ahora se espera que la autoridad judicial defina si vincula a proceso a los detenidos. Los presuntos delitos imputados son resistencia y violencia contra elementos de seguridad, cohecho, amenazas y usurpación de funciones. En el lugar, al que acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se aseguraron armas de fuego y vehículos y se detectaron irregularidades en los documentos relativos a la portación de las armas.

Para el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, la seguridad que se vive en Coahuila no es obra de la casualidad, sino de un trabajo de construcción día con día, acorde con la estrategia y visión del gobernador Salinas, basado en la coordinación con los demás órdenes de gobierno. El gobierno de Manolo Salinas le ha apostado a la coordinación entre las fuerzas del orden y la construcción de arcos de seguridad y cuarteles militares. Habrá cero tolerancia ante conductas que generen temor e intranquilidad entre los ciudadanos, ha advertido.

El otro caso, ocurrido en Saltillo, en el que participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, fue detenido en Piedras Negras un ciudadano norteamericano, presunto homicida de dos mujeres y un hombre cuando pretendía huir al vecino país, llevando consigo a un niño de tres años, su hijo, que había hurtado. En una movilización y coordinación sin precedentes entre cuerpos de seguridad y fuerzas federales, según definición del fiscal Federico Fernández, el presunto multihomicida, Chad “N”, fue capturado cuando intentaba cruzar uno de los puentes fronterizos. El ciudadano norteamericano está recluido en el centro penitenciario de Saltillo, sujeto a proceso penal.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI y el Índice de Paz México, Coahuila se ubica en segundo lugar nacional en percepción de seguridad y sus ciudades como Saltillo, Torreón y Piedras Negras ocupan los primeros lugares en baja incidencia de delitos.