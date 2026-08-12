HABLEMOS DERECHO

40 horas: México puede ser más competitivo desde 2027

La reducción de la jornada laboral en México a 40 horas semanales es uno de los cambios más relevantes de la agenda laboral. Aunque la discusión pública plantea una implementación gradual hasta 2030, vale la pena analizar el tema desde la perspectiva de la competitividad: si México ya puede prepararse para ese modelo, ¿por qué esperar hasta entonces para comenzar?

Reducir la jornada laboral de manera inmediata no significa necesariamente producir menos; significa replantear la forma en que se produce. La competitividad de una empresa no debe depender solo del tiempo que sus trabajadores permanecen en el centro de trabajo, sino de su capacidad para mejorar la productividad, incorporar tecnología, fortalecer la capacitación, organizar mejor los procesos y eliminar tiempos improductivos.

Una jornada de 40 horas puede convertirse en un incentivo para acelerar la transformación de las empresas y avanzar hacia modelos de trabajo más eficientes. El sector automotriz es probablemente uno de los que cuenta con mejores condiciones para asumir este reto. Sus plantas trabajan con procesos estandarizados, indicadores de productividad, sistemas de calidad, automatización, tecnología y esquemas de producción por turnos. Por ello, reducir la jornada puede convertirse en un incentivo para revisar procesos y eliminar tiempos improductivos. Para este sector puede ser el momento para dar el salto completo, ya que, si la industria automotriz puede producir más valor en menos tiempo, las 40 horas no serán una carga para la competitividad mexicana; pueden convertirse en una de sus ventajas.

México compite por inversiones con Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. En esa competencia, el costo laboral ya no puede analizarse exclusivamente por el número de horas trabajadas. También importan la productividad por hora, la capacitación, la estabilidad laboral, el ausentismo, la rotación y la capacidad tecnológica. Para atraer y conservar inversión, el país necesita demostrar que puede producir con altos niveles de productividad y, al mismo tiempo, con estándares laborales modernos.

La reducción inmediata permitiría además que las empresas conozcan desde 2027 el escenario definitivo y no tengan que realizar ajustes sucesivos durante cuatro años. Y se facilita planear turnos, inversiones, contratación, automatización y procesos productivos.

Las pequeñas y medianas empresas son las que podrían enfrentar mayores dificultades para reorganizar sus operaciones. Sin embargo, estos retos pueden atenderse mediante:

Esquemas de turnos mejor diseñados.

Mayor flexibilidad organizativa.

Programas de capacitación.

Incentivos para elevar la productividad.

Una reducción a 40 horas desde enero de 2027 tendría efectos positivos fuera de los centros de trabajo. Millones de trabajadoras y trabajadores contarían con más tiempo para descansar, convivir con sus familias, capacitarse, estudiar o realizar actividades deportivas. Ese equilibrio puede traducirse en mejores condiciones para desempeñar sus funciones.

El debate debe centrarse en cómo lograr que México produzca más, trabajando menos horas. Llegar a las 40 horas en 2030 puede parecer una ruta gradual y prudente, pero también significa que México tarde cuatro años en adaptarse a una realidad que otros mercados ya están enfrentando.

Si el objetivo es construir un país más productivo, competitivo y atractivo para la inversión, quizá la mejor decisión sea establecer desde enero de 2027 la jornada de 40 horas y acompañar su implementación con políticas de productividad y apoyo empresarial.

México tiene una oportunidad: convertir las 40 horas en una política laboral, pero también en una política industrial