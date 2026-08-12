Enviará México 58.5 toneladas de ayuda a Colombia

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México enviará 58.5 toneladas de ayuda humanitaria para Colombia tras el sismo de 7.4 que devastó algunas zonas de ese país.

Desde Palacio Nacional, la mandataria detalló que a las 7:11 y a las 7:40 horas salieron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) rumbo al Municipio colombiano de Pereira con 854 despensas, lo que equivale a 19.5 toneladas.

Sheinbaum señaló que en total, durante tres días (12, 13 y 14 de agosto) se enviarán 58.5 toneladas de ayuda humanitaria, distribuidas en 2,562 despensas, más agua y medicamentos.

Además, elementos del ejército mexicano ayudarán con las labores que les solicite el Gobierno colombiano.

Al ser cuestionada sobre los niños del equipo de futbol Leyendas Obeliz, de Tijuana, Baja California, que quedó varado en Colombia tras el sismo, Sheinbaum señaló que ya establecieron comunicación y que trabajan para que puedan regresar lo más pronto posible a México.

“El problema es el aeropuerto que no está funcionando en este momento, está, hasta cierto punto, aislada esta población, pero hay contacto con ellos para que puedan lo más pronto posible”, expresó. (AGENCIA REFORMA)