Ofrece UA de C taller de arte para niños en el Recinto del Patrimonio Cultural

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a niñas y niños de 7 a 12 años a formar parte del Taller de Arte para Niños.

El programa contempla además ejercicios de dibujo mediante la observación de modelos, dibujos con líneas y formas geométricas, creaciones de imaginación propia y la exploración del modelado de formas tridimensionales en pasta.

En la etapa de escultura, las niñas y los niños trabajarán con texturas, acabados y color, desarrollando piezas tridimensionales a partir de sus propias ideas y aprendiendo los principios básicos del modelado.

El Taller Arte para Niños dará inicio el próximo sábado 15 de agosto de 2026, y las clases serán todos los sábados de 10:00 a 12:00 horas; la inscripción es de 400 pesos y la mensualidad de 500 pesos.

Las inscripciones son en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo #211 a unos pasos de la Catedral de Saltillo, en el Centro Histórico, para más información en el teléfono 844 410 97 05.

La Tallerista a cargo es la artista visual Maly Mally Chávez, egresada de la Licenciatura en Artes Visuales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Escultura.

En el ámbito docente, actualmente se desempeña como profesora de Artes Visuales a nivel secundaria en el Colegio Albatros de Saltillo y ha impartido talleres de escultura de ensamblaje con cartón y dibujo.

Asimismo, cuenta con experiencia como profesora de dibujo en el propio Recinto del Patrimonio Cultural Universitario. (El Heraldo de Saltillo)