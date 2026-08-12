Topos Azteca llegan a Colombia para ayudar con el rescate de sobrevivientes del terremoto del 10 de agosto

Autoridades colombianas habían prescindido de la labor de los rescatistas mexicanos dando prioridad a los locales.

Cali, Colombia.- Colombia recibió este miércoles 12 al grupo de rescatistas mexicanos conocidos como los Topos Azteca, quienes llegaron al país para sumarse a las labores de búsqueda y rescate después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones el lunes 10 de agosto.

La brigada internacional se dirige a Cali, una de las ciudades más afectadas por el sismo, donde los organismos de emergencia continúan trabajando entre edificios colapsados y estructuras que resultaron dañadas.

La llegada de los mexicanos ocurre mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas. El último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) registra 188 personas fallecidas en las ciudades capitales afectadas y más de 200 desaparecidos.

Cabe señalar que los Topos viajaron directamente desde la Guaira, Venezuela, donde pasaron más de 40 días en labores de rescate, para “brindar auxilio a nuestros hermanos de Colombia”.

A su llegada a Cali, Colombia, el líder de los Topos pidió el apoyo de la ciudadanía para el préstamo de un Starlink para optimizar una nueva tecnología logística que los rescatistas mexicanos implementaron en Venezuela, en la Guaira.

Cabe señalar que el legislador Esteban Oliveros dio la bienvenida a un grupo de rescatistas en el aeropuerto de Cali, quien mencionó que su llegada fue difícil debido a trámites migratorios y resistencia logística que fueron superados con el apoyo del senador Dubalier Sánchez Arango. (El Heraldo de Saltillo)