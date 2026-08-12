Senasica libera casi 15 millones de moscas estériles contra el gusano barrenador en Chihuahua

Ciudad de México.- Como parte de la estrategia conjunta para controlar y avanzar hacia la erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG) en Chihuahua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) ha liberado —del 27 de julio al 11 de agosto— 14 millones 970 mil moscas estériles en siete municipios y ha reforzado la capacitación de productores y productoras, la atención de casos en campo y la movilización segura de animales.

El pasado 13 de julio, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso de GBG en Hidalgo del Parral y, por ello, en el estado se pusieron en marcha acciones de campo, vigilancia epidemiológica, control y seguimiento y dispersión de moscas estériles.

El equipo técnico de liberación de moscas estériles, auxiliado por personal del gobierno estatal y del sector productivo, ha instalado 54 cámaras de dispersión terrestre en sitios estratégicos de los municipios de Coronado, Rosales, Valle de Allende, Cuauhtémoc, Aldama, Chínipas y Bachíniva.

De manera paralela, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Chihuahua y las uniones ganaderas locales desplegaron un equipo de entre 10 a 15 personas en cada municipio afectado, con el fin de apoyar a la autoridad sanitaria federal para atender casos y visitar predios aledaños a los casos positivos, a fin de detectar oportunamente la presencia de la plaga.

En materia de promoción de la notificación, de prevención y curación de heridas, la Dirección General de Salud Animal del Senasica ha impartido 18 pláticas informativas, con un total de 575 participantes.

Hasta el momento, el personal técnico del Senasica ha visitado un total de 93 puntos de contacto, como clínicas veterinarias y asociaciones ganaderas para promover la notificación oportuna de gusaneras en animales.

Con el objetivo de reforzar la atención de casos sospechosos de GBG en campo, actualmente se encuentran desplegados 10 médicos veterinarios en el estado de Chihuahua y se han fortalecido las acciones de coordinación en materia de fauna silvestre.

Del 27 de julio al 1 de agosto, autoridades del Senasica —encabezadas por el director en jefe, Javier Calderón Elizalde— estuvieron en la entidad para coordinar y fortalecer las estrategias operativas en campo a través de reuniones de trabajo y visitas a unidades de producción pecuaria ubicadas en las zonas aledañas a los casos positivos.

En materia de regulación de la movilización de zonas afectadas a libres, la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del Senasica trabaja con el gobierno estatal en un protocolo para reforzar la verificación de cargamentos de animales vivos.

La medida forma parte de la estrategia integral para contener la propagación del GBG sin afectar la actividad pecuaria, y privilegia en todo momento la sanidad animal y la protección del patrimonio de las y los productores.

El Senasica exhorta a las y los ganaderos y a la población en general a vigilar permanentemente al ganado, mascotas y fauna silvestre, curar heridas y reportar de inmediato la presencia de larvas o gusaneras, a través de la línea telefónica 800 751 2100, al chat de WhatsApp 55 3996 4462 o al correo electrónico gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx. (El Heraldo de Saltillo)