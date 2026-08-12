Messi dedica conmovedora carta a su padre fallecido

Florida, Estados Unidos.- La estrella internacional del fútbol, Lionel Messi, compartió unas emotivas palabras en sus redes sociales tras la muerte de su padre, Jorge, a los 68 años el pasado 9 de agosto.

El futbolista de 39 años permaneció en su ciudad natal hasta el pasado 11 de agosto en compañía de su familia y este miércoles 11 compartió el mensaje en su perfil de ‘Instagram’ tras retornar a Miami.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, indicó en una publicación en Instagram el astro argentino, quien viajó a Rosario el fin de semana para el velorio.

El jugador repasó lo que fue atravesar el último Mundial sin la presencia de su padre, quien ya enfrentaba un cuadro delicado de salud y no pudo viajar a Estados Unidos.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, contó el 10 de la selección argentina.

También explicó que ya no podía hablar tanto como antes por la enfermedad. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”.

Sobre el último partido del torneo, en el que Argentina perdió el título frente a España, comentó: “Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

Messi, de 39 años, también habló sobre su futuro y reconoció que no le queda mucho tiempo más sobre el terreno de juego, algo que vinculó directamente a la ausencia de su padre.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió. “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, reprochó.

Luego, en una ‘storie’ de su cuenta de Instagram, el capitán de la Albiceleste también le dejó un mensaje al pueblo argentino que lo acompañó en su dolor durante estas horas: “Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”. (El Heraldo de Saltillo)

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