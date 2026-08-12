Impulsan alianzas con instituciones para ampliar servicios de salud en Torreón

Suman esfuerzos en favor de la salud de los torreonenses

Torreón, Coahuila.- Como parte de las estrategias para mejorar los servicios de salud en Torreón, el encargado del área en el Municipio, Juan Pérez Ortega, impulsa la búsqueda de nuevas alianzas en instituciones que con sus programas suman a este fin.

En esta ocasión, el director de Salud Municipal se reunió con Margarita Martínez Moreno, directora del Hospital de alta especialidad del ISSSTE, en Torreón; así como con Carlos Araujo Arche, coordinador de salud reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria número seis; y con los directores de Cruz Roja y del Hospital General de Torreón, César Tapia Rodríguez y Juan Manuel Torres Cardona, respectivamente.

El director de Salud en el Municipio resaltó el interés del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís por fortalecer los servicios de salud que se ofrecen a los torreonenses, por lo que se busca la colaboración con otras instituciones que permitan ampliar los programas y servicios médicos a la población.

“Uno de los temas que vimos fue el de salud reproductiva y establecimos el mantener un contacto permanente para a través de la gestión en Salud Municipal, los habitantes de Torreón puedan acceder a más servicios en estas otras instituciones de salud”, mencionó el funcionario.

Asimismo, externó que en la dirección también se ha fortalecido las acciones y brigadas, para tener un mayor alcance y brindar el servicio médico a más personas, sobre todo a la población vulnerable, y proteger además la economía de las familias de Torreón con consultas que son gratuitas, o a bajo costo. (El Heraldo de Saltillo)