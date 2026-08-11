Intensifican en Torreón acciones contra el dengue y plagas

Se trabaja en diferentes turnos para dar mayor cobertura a los sectores de Torreón

Torreón, Coahuila.- Con la finalidad de proteger la salud pública a través de acciones preventivas, la Administración Municipal intensificó las acciones de fumigación y control de vectores con jornadas de trabajo de diferentes turnos que permiten dar cobertura a distintos sectores de Torreón.

Juan Pérez Ortega, director de la dependencia, dijo que en seguimiento a las acciones de gobierno del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís por mantener a los torreonenses seguros, en materia de salud se han intensificado las labores de fumigación contra el dengue y las garrapatas, así como la aplicación de abate en tinacos y contenedores de agua para prevenir la proliferación del mosco transmisor del dengue.

Dijo que personal del área de Vectores de la dependencia instalará un cerco sanitario preventivo contra la Rickettsia en sectores como la colonia Villa Zaragoza, Zaragoza Sur, Villas de la Joya, Carolinas, Joyas del Bosque y Villas la Merced, entre otras. Acciones que tienen como finalidad reducir riesgos de contagio y fortalecer la protección de las familias, mediante la eliminación de organismos transmisores de enfermedades.

Además, se realizarán labores de nebulización en colonias como Loma Real II, Villas San Agustín, Abastos y en el bulevar Centenario, por citar algunas.

También se dará seguimiento a áreas donde se ha intervenido con trampas para roedores como es la colonia Las Lomas.

El director agregó que como parte de estas acciones y para mantener espacios públicos que son visitados mayormente por temporada vacacional, se extendieron las acciones de fumigación contra el dengue en el Canal de la Perla, y se imparte el taller de Patio Limpio con el tema de prevención del dengue, dentro del curso de Nutrimentes, en el Hospital Municipal.

Reiteró que continuará el trabajo en otras zonas del municipio rurales y urbanas, con acciones preventivas que contribuyan a salvaguardar la salud de la población, y atender oportunamente los reportes y solicitudes ciudadanas relacionadas con control sanitario y combate a vectores.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con patios y espacios comunes limpios, y eliminar recipientes que acumulen agua. Para realizar algún reporte, pueden comunicarse al 073 de Atención Ciudadana. (El Heraldo de Saltillo)