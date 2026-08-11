Promociones y descuentos ADO: todas las formas de ahorrar en tu próximo viaje

Viajar en autobús por México puede salir todavía más barato si sabes qué descuentos aplican a tu perfil. ADO, una de las líneas de autobuses más consolidadas del país, ofrece varias promociones activas durante todo el año para comprar boletos de autobús, algunas permanentes y otras atadas a temporadas específicas. Aquí te contamos cuáles existen, quién puede acceder a cada una y qué papeles hay que llevar el día del viaje.

Descuento por compra anticipada

La forma más simple de ahorrar con ADO es comprar con tiempo. La empresa ofrece rebajas de entre el 10% y el 50% para quienes reservan su boleto con anticipación, tanto desde el sitio web como desde la app ADO Móvil. Cuanto antes compres, mejor precio conseguirás, porque los boletos más económicos son limitados y se van agotando a medida que se acerca la fecha del viaje.

Descuento INAPAM para adultos mayores

Este es uno de los beneficios permanentes más conocidos: las personas de 60 años o más pueden acceder a un 50% de descuento sobre el precio de lista presentando su credencial original de INAPAM (antes INSEN). Si no la tienen, también se acepta una identificación oficial que acredite la edad, como INE o pasaporte vigente.

El descuento aplica en ADO Primera, ADO GL, ADO Platino y en los servicios económicos AU y SUR, pero está limitado a dos asientos con tarifa preferencial por autobús en corridas normales. Un detalle importante: aunque compres el boleto online, hay que presentar la credencial física al momento de abordar, porque no se aceptan fotos ni copias.

Descuento para niños, estudiantes y docentes

Los menores de 5 años viajan gratis siempre que compartan asiento con un adulto, con un límite de un menor por acompañante. De 5 a 12 años, el descuento es del 50%, presentando CURP, acta de nacimiento o credencial escolar.

Estudiantes y maestros pueden acceder a descuentos especiales (hasta 50% para alumnos y 25% para docentes), aunque este beneficio suele estar atado a temporadas puntuales, como vacaciones de invierno o verano, y no es un descuento permanente durante todo el año. Para acceder, hace falta presentar una credencial vigente que indique claramente la condición de alumno o docente, con nombre, foto y sello de la institución, o en su defecto una constancia impresa con esos mismos datos. Recomendamos siempre confirmar en el sitio oficial de ADO si la promoción está activa antes de comprar.

Meses sin intereses

ADO ofrece la opción de pagar en 3 o 6 meses sin intereses según el método de pago y el monto de la compra, lo que resulta útil para quienes planean viajes largos o en grupo y prefieren dividir el gasto.

Descuentos por temporada

Además de los beneficios permanentes, ADO suele sumar promociones puntuales a lo largo del año: cupones adicionales en fechas de descuentos masivos, tarifas preferenciales en rutas específicas o campañas ligadas a temporadas vacacionales. Estas promos cambian de fecha a fecha y no siempre están activas, así que conviene revisar el sitio oficial o la app antes de comprar para confirmar cuáles aplican en el momento de tu viaje.

Viaje redondo y descuentos por grupo

En algunas rutas, ADO ofrece precios preferenciales para quienes compran el viaje de ida y vuelta en una sola transacción, así como descuentos para grupos de 3 y 4 personas en trayectos específicos, como los que conectan aeropuertos con el centro de la ciudad.

Tips para aprovechar mejor los descuentos en boletos