Atiende Ramos Arizpe petición ciudadana y mejora iluminación en Paseo Alameda y Gimnasio Municipal

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe avanza en la rehabilitación y ampliación del alumbrado público en el Paseo Alameda y en el exterior del Gimnasio Municipal “Eulalio Gutiérrez”, en respuesta a solicitudes ciudadanas recientes para contar con espacios públicos mejor iluminados y seguros.

Jorge Ramos Aguirre, director de Alumbrado Público, informó que cuadrillas municipales realizan la revisión, reparación y sustitución de luminarias en el Paseo Alameda, ubicado en la colonia Morelos. En este espacio existen entre 45 y 50 lámparas, de las cuales alrededor de cinco o seis presentan fallas, algunas relacionadas con daños provocados por impactos de vehículos.

“Estamos trabajando para dejar funcionando al cien por ciento el alumbrado del Paseo. Tenemos algunas lámparas y postes dañados, pero ya estamos colocando material nuevo para sustituir lo que sea necesario”, señaló el funcionario.

A estas labores se sumará la instalación de 20 nuevas luminarias frente al Gimnasio Municipal “Eulalio Gutiérrez”, donde personal de Alumbrado Público revisa previamente las bases, tuberías y demás infraestructura necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento de los nuevos equipos.

“Frente al gimnasio vamos a instalar totalmente nuevas luminarias nuevas con sus respectivas bases. Estamos revisando que las tuberías y toda la infraestructura estén en buenas condiciones para posteriormente hacer la instalación”, explicó Ramos Aguirre.

Finalmente, el funcionario destacó que, de manera paralela, las cuadrillas municipales atienden afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en diferentes sectores de Ramos Arizpe, principalmente postes derribados, cableado dañado y fallas en circuitos por humedad y sulfatación, con el propósito de restablecer el servicio de alumbrado a la brevedad. (EDUARDO SERNA)