Aseguran que perros callejeros corren peligro en la UAAAN

Piden a alumnos evitar que los sigan al campus de esa casa de estudios

Con el regreso a clases este lunes de los alumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la agrupación protectora Perrunos UAAAN está haciendo un llamado a las y los estudiantes para evitar que los perros callejeros o domesticados que habitan en sectores cercanos al campus los sigan hasta ahí, asegurando que la vida de estos animales corre peligro en dichas instalaciones.

Lo anterior, según manifestaron los encargados de esa agrupación, se debe a la implementación de medidas para evitar la sobrepoblación canina en dicho campus universitario.

En una publicación difundida a través de la red social de Facebook, se pide a los estudiantes que viven en las colonias cercanas al Campus Buenavista, evitar que los perros salgan de esos sectores, puesto que podrían también desorientarse, extraviarse o sufrir algún accidente.

En ese sentido, se solicita a las alumnas y alumnos emplear medidas para disuadir sin violencia a estos canes e impedir que los sigan hasta el campus, como evitar hacer contacto visual con ellos, evitar acariciarlos o llamarlos, no darles comida por ningún motivo y alejarlos usando algún objeto para hacer ruido.

Se informó que en el campus hay actualmente un total de 7 canes esterilizados y limpios, los cuales son de temperamento sociable e incluso ayudan a las labores de vigilancia de la institución.

Cabe destacar que durante la temporada de vacaciones de verano, suelen llegar nuevos caninos a las instalaciones del campus, los cuales son trasladados al albergue de la agrupación para asegurarlos y devolverlos a sus hogares o buscarles uno nuevo donde reciban la protección que merecen.

También se solicita a las y los estudiantes que en caso de observarse a una persona externa, ya sea trabajador o alumno, que abandone a su mascota en las universidad y se cuente con las pruebas necesarias, se haga del conocimiento de la asociación para que realice la denuncia correspondiente y se apliquen las sanciones contempladas en la Ley de Protección con que cuenta la entidad. (ÁNGEL AGUILAR)