Qué llevar en un viaje a Europa: la lista definitiva para no olvidar nada

Preparar la maleta para el viejo continente genera más dudas que ilusión. Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para estancias turísticas menores a 90 días en el Espacio Schengen, pero sí deben ordenar bien su equipaje. Un error frecuente es cargar de más: la mayoría de las aerolíneas europeas limitan la maleta facturada a 23 kilos. Esta guía te dice exactamente qué llevar en un viaje a Europa, sin peso muerto ni olvidos costosos.

Qué llevar en un viaje a Europa: los documentos primero

Ningún suéter es más importante que tus papeles. Sin ellos, ni siquiera abordas el avión. Revísalos dos veces antes de cerrar la maleta.

Pasaporte vigente: debe tener validez de al menos tres meses después de tu fecha de salida de Europa.

debe tener validez de al menos tres meses después de tu fecha de salida de Europa. Autorización ETIAS: el nuevo sistema europeo exigirá a los mexicanos un permiso digital antes de entrar al Espacio Schengen. Tramítalo con anticipación.

el nuevo sistema europeo exigirá a los mexicanos un permiso digital antes de entrar al Espacio Schengen. Tramítalo con anticipación. Reservas impresas: vuelos, hoteles y el comprobante de fondos económicos que a veces piden en migración.

vuelos, hoteles y el comprobante de fondos económicos que a veces piden en migración. Copias digitales: guarda fotos de tus documentos en el celular y en la nube.

Un consejo tajante: separa el original y la copia en lugares distintos. Si te roban la mochila, no pierdes todo de golpe.

Ropa inteligente según la temporada

El clima europeo cambia mucho entre el norte y el sur. Consulta la previsión de cada ciudad antes de empacar. La regla de oro es vestir por capas, así te adaptas a cualquier temperatura sin llevar dos maletas.

Prioriza prendas neutras que combinen entre sí. Con cinco camisetas, dos pantalones y una chamarra ligera armas más de diez conjuntos distintos.

Calzado cómodo y ya usado: caminarás kilómetros sobre adoquín. Estrenar zapatos allá es garantía de ampollas.

caminarás kilómetros sobre adoquín. Estrenar zapatos allá es garantía de ampollas. Una prenda impermeable: la lluvia aparece sin avisar en gran parte del continente.

la lluvia aparece sin avisar en gran parte del continente. Un atuendo formal: útil para restaurantes, teatros o iglesias con código de vestimenta.

Tecnología y conexión: lo que casi nadie prevé

Aquí es donde más viajeros tropiezan. Europa usa una corriente de 230 voltios y enchufes distintos a los de México, sobre todo los tipos C y F. Sin un adaptador, tu cargador no sirve.

La conexión a internet es el segundo gran olvido. Depender del wifi de cafeterías te deja incomunicado en la calle, justo cuando necesitas un mapa o un traductor. La solución más práctica hoy es una eSIM, una tarjeta digital que activas antes de salir de casa y funciona en cuanto aterrizas.

Empresas como Holafly ofrecen planes de datos que cubren varios países europeos con un solo plan, ideal si tu ruta pasa por Francia, Italia y España en un mismo viaje. Así evitas el cobro por roaming, que puede multiplicar tu factura telefónica.

Adaptador universal de enchufe.

Batería portátil (power bank) para el celular.

Audífonos y cable de carga de repuesto.

Salud, dinero y equipaje de mano

Los gastos médicos en Europa pueden alcanzar miles de euros. Por eso, además de tu botiquín básico, conviene contratar un buen seguro de viaje a Europa que cumpla los requisitos del Espacio Schengen.

En cuanto al dinero, no lleves todo en efectivo. Combina una tarjeta sin comisiones por compra en el extranjero con algo de euros para taxis y mercados pequeños. Avisa a tu banco que viajarás para que no bloquee la tarjeta.

Prepara tu equipaje de mano como si fuera el único que tuvieras. Ahí van medicamentos, documentos, electrónicos y una muda de ropa. Si la maleta facturada se pierde, sobrevives sin problema los primeros días.

Errores comunes que debes evitar

Empacar de más encabeza la lista. Una maleta pesada te limita en escaleras del metro y trenes sin elevador. Deja siempre un 20% de espacio libre para lo que compres allá.

Otro error es olvidar los líquidos: en cabina solo se permiten envases de hasta 100 mililitros dentro de una bolsa transparente. Los frascos grandes van en la maleta facturada o se quedan en casa.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto peso de maleta puedo llevar a Europa?

La mayoría de las aerolíneas permiten 23 kilos en maleta facturada y unos 8 kilos en cabina. Verifica siempre las reglas de tu aerolínea, porque las de bajo costo son más estrictas.

¿Necesito adaptador de corriente en toda Europa?

Sí, en casi todo el continente. Los enchufes tipo C y F son los más comunes y no coinciden con los mexicanos. Un adaptador universal resuelve el problema en cualquier país.

¿Es mejor efectivo o tarjeta en Europa?

Lo ideal es combinar ambos. Paga con tarjeta la mayoría de tus gastos y reserva efectivo para transporte, propinas y comercios pequeños que no aceptan pagos digitales.

¿Qué no puedo llevar en el equipaje de mano?

Líquidos en envases mayores a 100 mililitros, objetos punzocortantes y ciertos aerosoles. Consulta la lista de tu aerolínea antes de viajar para evitar decomisos en el filtro de seguridad.

¿Cuándo debo empezar a preparar la maleta?

Empieza al menos una semana antes. Así detectas si te falta algo, tramitas documentos pendientes y evitas la prisa de última hora, que provoca la mayoría de los olvidos.