Suma Plan Michoacán 950 detenidos; priorizan extorsión

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia suma 950 detenidos y aseguró que la estrategia mantiene como prioridad el combate a la extorsión contra los sectores productivos.

La mañana de este martes, en Palacio Nacional, el funcionario precisó que el acumulado incluye capturas por homicidio, extorsión, secuestro, narcomenudeo y privación ilegal de la libertad, entre otros delitos.

“La seguridad de Michoacán ha sido una prioridad para el Gobierno de México. Por ello, mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajan en coordinación permanente con la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad”, afirmó en conferencia mañanera.

Harfuch explicó que la estrategia se desarrolla mediante cuatro líneas: mayor presencia territorial; inteligencia para detener a generadores de violencia y extorsionadores; coordinación institucional, y protección a los sectores productivos.

Las acciones, agregó, tienen especial atención en productores de aguacate y limón, empacadoras, comerciantes y empresarios.

“El objetivo es reducir la capacidad de los grupos delictivos para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios y afectar las actividades económicas de las que dependen miles de familias”, sostuvo.

El secretario confirmó que el lunes se realizaron 11 cateos simultáneos en Uruapan y otros municipios, como parte de una investigación por extorsiones contra productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadores.

En los operativos fueron detenidas 12 personas vinculadas con células dedicadas al cobro de cuotas en efectivo y especie, principalmente contra los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

“Todos los detenidos están señalados de manera directa en el cobro de la extorsión”, aseguró.

Las autoridades decomisaron armas largas y cortas, vehículos, inhibidores de señal, equipo táctico, narcóticos y dispositivos electrónicos.

Harfuch sostuvo que los indicios permitirán identificar a otros integrantes de la misma célula y afectar su capacidad para extorsionar a las actividades productivas del estado.

En su balance también incluyó la captura de Ramón Ángel “N”, “El R1”, identificado como líder de una célula relacionada con homicidios, narcotráfico y cobro de piso a productores de aguacate y limón, ganaderos, comerciantes y transportistas.

“El R1” fue señalado como principal autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan, y ya fue vinculado a proceso.

El titular de la SSPC reportó además la detención, en Los Reyes, de Alfonso “N”, señalado como líder de una organización criminal y quien contaba con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad.

Autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Después del operativo, integrantes de su organización realizaron bloqueos e incendiaron un vehículo en Los Reyes y Peribán.

Harfuch afirmó que las corporaciones federales y estatales desplegaron acciones para liberar las vialidades, proteger a la población y restablecer el tránsito.

Consideró la detención relevante para el combate a la extorsión en Michoacán.

El informe se presentó días después de que la Embajada de Estados Unidos suspendió las actividades de su Gobierno en Michoacán debido a una amenaza contra intereses estadounidenses.

La medida provocó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos suspendiera temporalmente el trabajo de sus inspectores, encargados de verificar huertos y empaques autorizados para exportar aguacate.

El Gobierno federal acordó con funcionarios estadounidenses ofrecer protección a los inspectores que laboran en la zona. (AGENCIA REFORMA)