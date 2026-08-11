Tras alerta de EU, pone Sedena base de vigilancia en Uruapan

Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) instalará en Uruapan un Centro Regional de Fusión de Inteligencia para coordinar la vigilancia permanente de productores, empacadoras, inspectores y rutas de la zona aguacatera de Michoacán.

La medida forma parte del operativo desplegado tras la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos y la suspensión temporal de actividades de sus inspectores, algunos de los cuales habían recibido amenazas.

Todo eso se va a coordinar desde Uruapan. Ahí, el comandante de la 21 Zona Militar, que es el que tiene el mando de la operación, va a establecer su puesto de mando”, explicó el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla.

El centro concentrará información de la Sedena, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.

Trevilla informó que serán instaladas 17 bases de operación para proporcionar seguridad a igual número de empacadoras ubicadas en Tingüindín, Tocumbo y Peribán.

Otras 29 bases serán desplegadas en poblaciones donde se concentra la producción de aguacate, con alrededor de 870 efectivos.

El personal operará en Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán, además de Uruapan, sede del puesto de mando.

La Guardia Nacional destinará 228 elementos y 48 vehículos para vigilar las vías de comunicación utilizadas por trabajadores, productores, transportistas e inspectores.

Las rutas protegidas serán Jiquilpan-Tocumbo, Tingüindín-Jacona, Peribán-Tancítaro y Peribán-Uruapan.

El operativo también contempla acompañamiento al personal de inspección en cinco puntos ubicados en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

Trevilla aseguró que la vigilancia se mantendrá de manera indefinida en la región productora.

“Se determinó, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sea una vigilancia permanente y así se va a mantener”, sostuvo.

El secretario detalló que Michoacán ya contaba con 8 mil integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, a los que se sumaron mil 500 específicamente para proteger la producción de aguacate.

Con el reforzamiento, la entidad tendrá alrededor de 9 mil 500 efectivos de ambas instituciones.

La Embajada estadounidense emitió el 5 de agosto una alerta por una amenaza contra intereses de ese país y suspendió las actividades de su Gobierno en Michoacán.

La decisión afectó el trabajo del personal encargado de verificar los huertos y empaques autorizados para exportar aguacate.

Sheinbaum aclaró que una parte de los inspectores no son estadounidenses, sino mexicanos contratados por una dependencia del Gobierno de ese país.

“Muchos de ellos son mexicanos contratados, no necesariamente son ciudadanos estadounidenses en Michoacán, dedicados a la inspección para la exportación de aguacate”, señaló. (AGENCIA REFORMA)