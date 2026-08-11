Sheinbaum reporta caída de 51% en homicidios dolosos durante su Gobierno

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 51 por ciento entre septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y julio de 2026.

El indicador pasó de 86.9 a 42.5 asesinatos diarios en los primeros 22 meses de la actual Administración, una reducción de 44 casos cada día.

“La reducción del homicidio doloso es de 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026, en 22 meses. La reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”, afirmó la mandataria.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aseguró que julio registró el promedio mensual más bajo de toda la Administración.

“Hay una disminución del 51 por ciento entre el inicio de la Administración y este último mes, que cerró con un promedio de 42.5 homicidios diarios, el mes con la cifra más baja de todo este periodo analizado”, sostuvo.

La funcionaria reportó que julio de 2026 también fue el julio con menos homicidios dolosos desde 2015, cuando se registraron 49.6 casos diarios, frente a los 42.5 actuales.

Al comparar periodos anuales, el Gobierno presentó una disminución de 47 por ciento entre el promedio diario de 2024, último año de López Obrador, y los primeros siete meses de 2026.

El promedio pasó de 91.7 homicidios diarios en 2024 a 48.6 entre enero y julio de este año. Esta última cifra es preliminar y representa el registro más bajo para los primeros siete meses de un año desde 2016.

Figueroa afirmó que en el sexenio de Felipe Calderón el promedio diario aumentó 148 por ciento, mientras que con Enrique Peña Nieto creció 42 por ciento y en el de López Obrador disminuyó 9 por ciento.

Siete entidades concentraron 49 por ciento de los homicidios registrados de enero a julio: Guanajuato, con 8.6 por ciento; Baja California, 8.2; Chihuahua, 8.1; Sinaloa, 7.1; Estado de México, 6; Guerrero, 5.6, y Morelos, 5.5 por ciento.

El SESNSP aseguró que 30 entidades redujeron su promedio diario de homicidios al comparar los primeros siete meses de 2026 con el mismo periodo de 2025. Las mayores disminuciones porcentuales se registraron en San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas.

El reporte oficial se presentó un día después de que REFORMA dio a conocer un análisis de México Evalúa, según el cual la violencia letal disminuyó 27 por ciento desde 2024, pero todavía se mantiene 26.1 por ciento por encima del nivel registrado en 2015.

“La reducción reciente de la violencia letal todavía no es estructural. Desde 2024 se redujo 27 por ciento, pero incrementó de forma sostenida de 2015 a 2024”, advirtió la organización.

A diferencia del Gobierno, que mide exclusivamente el homicidio doloso y compara el promedio de dos meses específicos para calcular la baja de 51 por ciento, México Evalúa construyó un indicador más amplio.

Su medición incluye homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas, con el propósito de evaluar la evolución de la violencia más allá de los asesinatos intencionales. (AGENCIA REFORMA)