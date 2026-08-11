Se eleva a 224 muertos el saldo del devastador terremoto en Colombia

Cali, Colombia.- Este martes 11 de agosto, a un día del devastador terremoto que azotó a Colombia, autoridades del país sudamericano elevaron a 224 el número de muertos.

Así mismo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reporta un balance preliminar de 169 personas fallecidas y 668 heridas en el país, de las cuales 165 de las muertes se registran en ciudades capitales.

La asociación advierte que las cifras siguen siendo preliminares y pueden variar, ya que las autoridades territoriales y los organismos de respuesta permanecen en las zonas afectadas. Mientras tanto, la entidad mantiene contacto permanente con las administraciones locales para identificar las necesidades prioritarias y apoyar la respuesta en las ciudades más afectadas.

De hecho, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó este martes 11 el reporte de 95 personas fallecidas tras el terremoto del lunes en esa ciudad del Valle del Cauca. Del mismo modo, precisó que hay 949 heridos y al menos 239 personas atrapadas bajo los escombros.

Tras el terremoto, los trabajos de búsqueda se han concentrado en inmuebles que colapsaron o quedaron parcialmente destruidos.

Los rescatistas han recurrido a cadenas humanas, herramientas manuales y equipo especializado para retirar bloques de concreto y otros materiales. En algunos puntos se solicita silencio para intentar detectar posibles señales de vida bajo los escombros.

Voluntarios también se han sumado a las labores proporcionando alimentos, herramientas y apoyo a los cuerpos de emergencia.

Un sismo de magnitud 7,4 azotó la mañana del 10 de agosto el oeste de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó). El movimiento telúrico se sintió en varias ciudades del país y en naciones vecinas, y provocó daños importantes en Cali, Manizales y Quibdó. Autoridades locales continúan labores de rescate en búsqueda de sobrevivientes en distintas zonas afectadas del país. (El Heraldo de Saltillo)

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