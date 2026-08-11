Condenan al expresidente sirio Bashar al-Assad a muerte por crímenes de lesa humanidad

Un tribunal de Damasco condenó en ausencia al expresidente que se encuentra refugiado en Moscú tras ser derrocado.

Damasco, Siria.- El ex presidente de Siria, Bashar al-Assad, fue sentenciado a pena de muerte tras ser hallado culpable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El fallo fue emitido por el Cuarto Tribunal Penal de Damasco y marca la primera condena contra el exmandatario desde que el gobierno de transición inició en 2026 los juicios contra exfuncionarios del antiguo régimen, tanto en procesos presenciales como en ausencia.

Junto a él, su hermano menor, Maher al-Assad, recibió la misma condena por su responsabilidad en el conflicto de 14 años que dejó cerca de medio millón de fallecidos en Siria.

Ambas sentencias fueron dictadas en ausencia, ya que los hermanos Assad permanecen en Rusia desde diciembre de 2024, donde solicitaron asilo político tras la caída de su gobierno.

Durante la audiencia, transmitida en vivo por la televisión estatal, el juez Fakhareddine al-Aryan afirmó que “Bashar Assad utilizó organismos estatales para cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

Estas son las primeras resoluciones del Cuarto Tribunal Penal de Damasco contra Assad y su círculo cercano desde el fin de los 50 años de poder de la familia, hace 20 meses.

En la misma jornada, el tribunal también impuso la pena capital a Atef Najib, primo materno de Bashar al-Assad. Najib, quien compareció dentro de una jaula por razones de seguridad, fue condenado por dirigir la represión en la provincia de Daraa, en el sur del país, hecho que detonó el levantamiento y la posterior guerra civil.

El juez Al-Aryan precisó que Najib aún tiene derecho a apelar la sentencia. Tras el veredicto, el abogado de sus víctimas declaró: “hoy se celebra una victoria del derecho sobre la injusticia, una victoria del pueblo sirio contra el régimen derrocado”.

Estas condenas se enmarcan en los procesos abiertos por las autoridades de transición contra miembros del antiguo régimen por hechos ocurridos durante el conflicto que comenzó hace 15 años. (El Heraldo de Saltillo)

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