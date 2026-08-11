Alista México 255 militares para auxiliar a Colombia

Ciudad de México.- El Gobierno mexicano alistó un agrupamiento de 255 militares para enviar ayuda humanitaria a Colombia tras el sismo registrado en ese país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el despliegue sólo espera la solicitud formal de las autoridades colombianas.

“Estamos esperando la solicitud formal del Gobierno de Colombia. Estamos listos para el momento que nos digan de ir a ayudar», afirmó.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, explicó que la Mandataria ordenó preparar desde el lunes al personal y los insumos que podrían trasladarse.

“Nuevamente, por instrucciones de la presidenta, que es nuestra comandanta suprema, el día de ayer (lunes) nos giró esa orden de que preparáramos el personal que, en un momento dado, pudiera salir a proporcionar ayuda humanitaria a Colombia”, señaló.

El agrupamiento estará encabezado por un general e incluirá especialistas en búsqueda y rescate, binomios canófilos, médicos y personal de sanidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional también preparó cuatro toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate.

El contingente llevará radios, plantas de energía eléctrica, tiendas de campaña y los insumos necesarios para operar en la zona afectada.

Trevilla reportó que están listas para embarcar 8 mil 798 despensas y 13 mil 890 canastas alimentarias.

El personal sería trasladado en dos aeronaves Boeing, mientras que el equipo y la ayuda humanitaria viajarían en un avión Hércules C-130.

Las aeronaves aterrizarían en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Cali.

El Gobierno mexicano anunció el lunes su disposición para apoyar a Colombia, pero el operativo sólo será activado cuando ese país formalice la petición. (AGENCIA REFORMA)