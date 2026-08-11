Aseguran 10 kilos de droga en empresas de paquetería en Torreón durante julio

Las acciones preventivas en 18 empresas de mensajería y paquetería permitieron retirar de circulación narcóticos con un valor aproximado de 600 mil pesos.

Torreón, Coahuila.- Como parte de los recorridos preventivos y de las visitas permanentes que realiza la Dirección de Seguridad Pública Municipal a empresas de mensajería y paquetería, durante el mes de julio la Unidad K9 aseguró alrededor de 10 kilogramos de marihuana, además de diversas sustancias ilícitas en diferentes presentaciones entre ellas gomitas y dispositivos electrónicos tipo vapeador.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que las inspecciones se llevan a cabo de manera recurrente en 18 empresas de mensajería y paquetería ubicadas en Torreón, con el objetivo de detectar el traslado de narcóticos y evitar que estas sustancias lleguen a las calles del municipio.

Durante estas acciones, los ejemplares caninos especializados realizaron marcajes positivos sobre cajas de cartón, bolsas de plástico y paquetes sellados al calor, lo que permitió a los elementos policiales aplicar los protocolos establecidos para efectuar una revisión más detallada del contenido.

Como resultado de estas intervenciones, fueron localizados paquetes que en su mayoría, tenían como origen el estado de Sinaloa. Una vez confirmada la presencia de sustancias con características de narcóticos, la droga fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) para las investigaciones correspondientes.

Los aproximadamente 10 kilogramos de droga asegurados durante julio representan un valor estimado de 600 mil pesos, cantidad de estupefacientes que fue retirada de las calles gracias al trabajo preventivo de la Unidad K9 y de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lo que evita que estas sustancias llegaran a manos de la población.

En estas labores participan cuatro ejemplares caninos especializados en detección de narcóticos, entre ellos Enano, Noa y Arturo, quienes, junto con el resto del equipo K9, reciben entrenamiento permanente para fortalecer sus capacidades de búsqueda y localización de drogas. (El Heraldo de Saltillo)