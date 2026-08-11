Exige Gerardo Aguado a CFE un plan urgente de inversión para terminar con los apagones en La Laguna

Advierte que las fallas constantes ya no pueden atenderse como hechos aislados: existe un problema de fondo en infraestructura y mantenimiento de la red eléctrica.

Ante los constantes apagones que se registran en Torreón y distintos puntos de la Región Laguna, el diputado local Gerardo Aguado Gómez presentó ante el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a implementar de manera urgente un plan de inversión que permita atender de fondo las deficiencias de la infraestructura eléctrica en la región.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN señaló que las interrupciones en el suministro han dejado de ser hechos aislados y se han convertido en un problema recurrente que afecta directamente la vida cotidiana y la economía de las familias laguneras.

Explicó que en sectores de su distrito los apagones llegan a presentarse cuatro o cinco veces por semana e incluso varias veces durante un mismo día, ocasionando daños en refrigeradores, minisplits, pantallas y otros aparatos eléctricos que posteriormente deben ser reparados o sustituidos por las propias familias.

“No podemos acostumbrarnos a vivir con apagones. El problema no se resuelve reparando una falla cada vez que ocurre; necesitamos inversión para fortalecer la infraestructura eléctrica de La Laguna y ofrecer una solución permanente”, señaló Aguado.

El legislador destacó que las consecuencias van mucho más allá de los hogares, ya que las interrupciones también impactan al comercio, la industria, el turismo y los organismos operadores de agua, además de representar un riesgo para la competitividad de la región.

Aguado advirtió que el crecimiento de la demanda de electricidad, las altas temperaturas, la saturación de la red y el envejecimiento de parte de la infraestructura hacen indispensable anticiparse a las necesidades energéticas de los próximos años.

En este sentido, sostuvo que garantizar energía suficiente y confiable será fundamental para mantener la capacidad de Coahuila y La Laguna de atraer nuevas inversiones, particularmente ante el crecimiento de sectores como la manufactura avanzada, el nearshoring, los centros de datos y las nuevas tecnologías.

“Los apagones son el síntoma; el problema de fondo es la falta de inversión suficiente en infraestructura eléctrica. Si queremos crecimiento económico, nuevas empresas y empleos, necesitamos garantizar primero que exista energía suficiente y confiable”, afirmó.

Finalmente, Gerardo Aguado solicitó que el Punto de Acuerdo sea atendido como un asunto de urgente y obvia resolución, para que la CFE implemente un plan de inversión que permita fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución, mejorar el mantenimiento y resolver integralmente el problema de los apagones en la Región Laguna.

“La Laguna no está pidiendo privilegios. Estamos exigiendo infraestructura eléctrica a la altura de una de las regiones industriales y productivas más importantes del norte del país. Las familias y las empresas necesitan soluciones de fondo, no seguir esperando al próximo apagón”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)