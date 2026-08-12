Destacan jóvenes de Ramos Arizpe en Convención Nacional de Pentatlón en Oaxaca

Jóvenes integrantes de la Subzona Ramos Arizpe del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario tuvieron una destacada participación en la Convención Nacional Oaxaca 2026, donde compitieron junto a representantes de diferentes estados del país y contribuyeron a que Coahuila alcanzara el tercer lugar nacional.

El Segundo Oficial de Infantería, maestro Mario Alberto Hernández Martínez, comandante de la Subzona Ramos Arizpe, informó que las actividades se desarrollaron del 5 al 8 de agosto y tuvieron como uno de sus escenarios principales el bosque El Tequio, sede del Campamento Nacional del Pentathlón Menor, que reunió a niñas, niños y adolescentes desde los ocho años de edad.

“Estuvimos en la ciudad de Oaxaca cumpliendo con una de las metas que tenemos como Subzona Ramos Arizpe. Tuvimos jóvenes participando en diferentes pruebas y obtuvimos muy buenos resultados a nivel nacional, sumando puntos importantes para Coahuila”, destacó Hernández Martínez.

Entre los resultados conseguidos sobresalió un primer lugar juvenil dentro del Campamento del Menor, además de diversas posiciones en taekwondo: primero, segundo y tercer lugar en la categoría de cintas blancas, así como terceros lugares en cinta azul avanzada y cinta amarilla avanzada. En las competencias nacionales participaron representantes de alrededor de 16 estados.

Asimismo, Mario Hernández Martínez, junto con los cadetes Juan Pablo Marín y Joaquín Solís, se integró con elementos de las subzonas de Monclova y Torreón para conformar el pelotón representativo de Coahuila, logrando una sobresaliente actuación durante sus evoluciones. También resaltó la participación del Tercer Oficial Gerónimo Alvarado Bosquez, jefe del Control de Hacienda, en las labores de organización.

La delegación coahuilense estuvo integrada por elementos procedentes de Acuña, Sabinas, Monclova, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón. De acuerdo con el comandante, Coahuila acudió con 390 participantes, mientras que Ramos Arizpe contó con una representación de 25 personas en las diferentes actividades desarrolladas durante la convención.

“Por parte de Ramos Arizpe hicimos una participación de gala, con muy buenos resultados. Queremos que la ciudadanía y los jóvenes sepan qué estamos haciendo: estamos formando gente disciplinada y ofreciendo una alternativa para mejorar sus vidas por medio del Pentathlón y, sobre todo, de la disciplina que nosotros manejamos”, expresó.

La Convención Nacional Oaxaca 2026 congregó a aproximadamente 6 mil participantes de todo México, además de más de mil padres de familia, quienes acompañaron las competencias militares, deportivas e ideológicas. Hernández Martínez destacó que estos encuentros permiten a los jóvenes poner a prueba su preparación y fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso. (EDUARDO SERNA)