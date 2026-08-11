Concretan Manolo y Tomás inversión de 65 millones de dólares para Ramos Arizpe

Con la primera piedra de Waelzholz, llegan 100 nuevos empleos y la primera planta de la empresa alemana en Coahuila

Con una inversión de 65 millones de dólares y la generación de 100 empleos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino concretaron la instalación de la primera planta de Waelzholz en Coahuila, que se construirá en el Parque Industrial Amistad.

El proyecto, que representa más de mil millones de pesos, estará dedicado a la manufactura avanzada de acero laminado en frío para sectores como la industria automotriz, movilidad eléctrica, generación de energía y manufactura avanzada.

Fundada en Alemania en 1829, Waelzholz cuenta con más de 190 años de experiencia y se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de acero laminado en frío a nivel internacional. La compañía emplea a alrededor de 2 mil 300 personas y cuenta con presencia industrial en Alemania, Brasil, China, Austria, Estados Unidos e Italia.

Durante el arranque de la construcción, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la llegada de Waelzholz es resultado de la estrategia de promoción económica de Coahuila y del trabajo conjunto con los municipios y la iniciativa privada.

“Cuando se juntan inversionistas como Waelzholz, que llegan al parque del Grupo Amistad, demuestran las condiciones que hay en Ramos Arizpe y el compromiso del Gobierno del Estado para que sucedan grandes cosas”, expresó Jiménez Salinas.

Señaló que la coordinación con el alcalde Tomás Gutiérrez permite brindar certeza y acompañamiento a las empresas que eligen a Ramos Arizpe para desarrollar sus proyectos, al tiempo que se fortalecen las oportunidades de empleo para las familias.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que la inversión de Waelzholz refrenda la confianza de empresas internacionales en Ramos Arizpe y es resultado de una estrategia enfocada en conservar las inversiones existentes y atraer nuevos proyectos.

“Hoy no solamente colocamos una primera piedra; ponemos los cimientos de nuevos empleos, de crecimiento económico y de una relación que queremos que dure muchos años. En Ramos Arizpe encontrarán un gobierno municipal aliado, facilitador y dispuesto a trabajar de la mano con ustedes”, señaló.

El secretario de Economía de Coahuila, Luis E. Olivares Martínez, recordó que el acercamiento con Waelzholz comenzó hace dos años, durante una gira comercial encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y coordinada con Pro Coahuila en Alemania.

“Esto es el reflejo de que cuando llevamos y compartimos las bondades que tenemos en Coahuila, el mundo nos voltea a ver; explora, evalúa, hace análisis entre nuestro estado y otras ubicaciones incluso fuera del país. El poder lograr que hoy estemos celebrando esta primera piedra significa que la estrategia es clara y da resultados”, expresó.

Waelzholz se suma así a la dinámica de crecimiento industrial de Ramos Arizpe, municipio que mantiene una creciente presencia de empresas nacionales e internacionales y que continúa consolidándose como uno de los principales polos industriales de Coahuila.

Durante la ceremonia estuvieron también Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; André Sereno, director ejecutivo de Waelzholz para Norteamérica; Hans-Toni Junius, presidente del Consejo de Supervisión de Waelzholz; Heino Buddenberg, CEO de Waelzholz Group; Baroudi Zelit, CEO de Waelzholz Brasmetal; Omar Chávez, director Comercial de Waelzholz México; y Marco Ramón Aguirre, presidente de la División de Parques Industriales Amistad. (El Heraldo de Saltillo)