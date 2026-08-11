Gobierno Federal activará un C4 Carretero, pero deja fuera a Coahuila

Concentrará imágenes y datos de una red integrada por 3 mil 15 cámaras, mil 5 puntos de monitoreo y 120 arcos para el reconocimiento automático de placas, pero no contempla las carreteras de Coahuila

Ciudad de México.- El Gobierno federal activará el 1° de septiembre un C4 Carretero para combatir el robo al autotransporte y atender incidentes de seguridad en las vías federales.

El centro concentrará imágenes y datos de una red integrada por 3 mil 15 cámaras, mil 5 puntos de monitoreo y 120 arcos para el reconocimiento automático de placas y la lectura de hologramas del Registro Público Vehicular.

La infraestructura cubrirá mil 407 kilómetros distribuidos en seis tramos de cuatro corredores: México-Puebla-Veracruz, México-Acapulco, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán-Durango.

“Este centro será una plataforma operativa y de infraestructura tecnológica orientada a fortalecer la seguridad en carreteras federales”, explicó Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica.

“Su operación permitirá integrar videovigilancia, radiocomunicaciones, geolocalización, análisis de información y coordinación con la Guardia Nacional y los C4 y C5 estatales”.

El edificio que albergará el centro de control ya está concluido y cuenta con 88 estaciones de monitoreo y despacho.

También dispone de oficinas para representantes de las instituciones encargadas de responder a emergencias y hechos delictivos.

Aunque las instalaciones fueron utilizadas durante el Mundial para vigilar delegaciones, estadios y concentraciones de personas, la red de monitoreo carretero continúa en construcción.

El sistema comenzará a operar el 1 de septiembre y sumará cámaras y sensores conforme sean instalados.

El primer corredor que deberá quedar terminado será el México-Puebla-Veracruz, donde actualmente trabajan 37 frentes de obra. La fecha prevista para concluirlo es el 30 de septiembre.

El C4 analizará información en tiempo real para detectar riesgos, supervisar rutas y accesos, coordinar operativos y reducir los tiempos de respuesta.

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, informó que entre enero y junio se denunciaron 2 mil 519 robos al autotransporte de carga.

La estrategia se complementará con 15 paradores seguros para transportistas. Los primeros estarán ubicados en Majalca, Chihuahua, y Palmillas, Querétaro. (AGENCIA REFORMA)