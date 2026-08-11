viernes, agosto 14, 2026
Inicio SALTILLO Recuerde que el próximo lunes habrá Feria del Emprendedor de Útiles Escolares

Recuerde que el próximo lunes habrá Feria del Emprendedor de Útiles Escolares

Por
El Heraldo de Saltillo
-

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Fomento Económico, recuerda a la población que esté próximo lunes 17 de agosto se llevará a cabo una Feria del Emprendedor más, en esta ocasión dedicada a ofrecer útiles escolares para el próximo regreso a clases.

Esta feria se desarrollará de las 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo, que se ubica sobre Presidente Cárdenas, entre Álvaro Obregón y Guillermo Purcell, en la Zona Centro.

Se informó que el objetivo de esta actividad es ofrecer a padres y madres de familia una opción diferente para que puedan adquirir artículos necesarios para el próximo ciclo escolar, como mochilas, loncheras y etiquetas, por mencionar algunos.

Además, representa un espacio para que las y los emprendedores puedan ofrecer sus productos relacionados con este tema y darse a conocer, a fin de fortalecer su negocio.

Quienes tengan interés en contar con un espacio para ofrecer sus productos deberán enviar un correo electrónico a foeconomicoslw@gmail.com, en el que incluyan su nombre, foto del producto que ofrecerán y un número telefónico.

Asimismo, se invita a la población en general a que asista el próximo lunes para conocer y adquirir los productos que ofrecerán las y los emprendedores que participen en esta feria. (El Heraldo de Saltillo)

Artículos relacionadosMás del autor

Contáctenos: contacto@elheraldodesaltillo.mx

Ultimas Noticias

© EL HERALDO DE SALTILLO

NOSOTROS