Suma Gobierno de Saltillo esfuerzos en favor de los seres sintientes

“Kike Conejo”, “Dragón del Norte” y “Pollo Criollo” visitan el CEBISS como parte de la colaboración para promover la adopción, cuidado y protección

El Gobierno Municipal de Saltillo refuerza sus acciones en favor del bienestar y protección de los seres sintientes, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS).

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, el Municipio promueve campañas de adopción responsable, brinda atención veterinaria y respalda los proyectos ciudadanos que fortalecen el cuidado, rescate y protección de los seres sintientes, al sumar esfuerzos con personas y organizaciones civiles.

Como parte de esta estrecha colaboración, el CEBISS, ubicado en el Parque Urdiñola, recibió la visita de “Kike Conejo”, “Dragón del Norte” y “Pollo Criollo”, personajes del club de béisbol de los Saraperos, quienes se sumaron a las actividades para promover entre las familias saltillenses una mayor conciencia sobre la importancia de respetar y proteger a los seres sintientes.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, señaló que este tipo de encuentros visibiliza la importancia de generar una cultura de adopción, respeto, cuidado y responsabilidad hacia los seres de compañía, al tiempo que fortalece los vínculos con quienes impulsan acciones de rescate y protección.

Destacó que el Gobierno Municipal mantiene abiertas sus puertas a la colaboración con ciudadanos y organizaciones que comparten el objetivo de construir una comunidad más responsable y sensible.

A través del CEBISS, el Gobierno Municipal ofrece alternativas de atención y protección, al tiempo que fomenta entre las familias saltillenses la adopción responsable y el compromiso que implica brindar a los animales un hogar seguro, alimentación, cuidados veterinarios y condiciones adecuadas.

Asimismo, se hizo un llamado a quienes quieran sumarse al grupo de voluntarios y ayudar en tareas como el cuidado y paseo de perritos dentro del CEBISS. Las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones ubicadas en el Parque Urdiñola, en la colonia Agua Azul; llamar al número 844-881-97-35; o comunicarse a través de Instagram, en cebiss.saltillo, y Facebook, en Cebiss Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)