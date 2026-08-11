Con brigadas integrales, tienen saltillenses vialidades más limpias, renovadas y seguras: alcalde

El alcalde de Saltillo Javier Díaz González, dijo que a través de las brigadas integrales de mantenimiento urbano y servicios públicos —integradas por trabajadores municipales de diferentes dependencias— se está mejorando notablemente la imagen de las principales vialidades de esta capital, en las que se están llevando a cabo labores de pintura, deshierbe, limpieza, alumbrado y reparación de cordón cuneta.

Aseguró que a través de estas acciones se ofrece a las y los saltillenses vialidades más limpias, renovadas y seguras, que permiten mejor movilidad a las y los conductores que diariamente circulan por esas arterias, que incluyen algunos bulevares principales como el Fundadores, el bulevar Venustiano Carranza y el Francisco Coss.

De igual manera, dijo que hay importantes avances en las obras que llevan a cabo estas brigadas en el distribuidor vial El Sarape, donde se están cubriendo varios puntos de esa importante infraestructura que requerían una atención inmediata.

“Prácticamente estamos llevando a cabo unas brigadas integrales con las diferentes áreas municipales, lo que es Medio Ambiente, lo que es Servicios Públicos, lo que es obra pública con las diferentes acciones que cada una de estas áreas realiza, estamos entrándole con todo a lo que es el distribuidor vial El Sarape en el tema de pintura, de limpieza, de deshierbe, pero sobre todo también delimitando bien los carriles e incluso entramos debajo de los puentes a pintar y a cambiar luminarias”, señaló.

“Fuimos a restablecer muchas de las acciones que se necesitaban ahí y también en todo lo que es Fundadores estamos pintando todos los barandales de esa importante vialidad y así vamos a estar trabajando en los diferentes bulevares principales con brigadas integrales que nos den la posibilidad de no solamente embellecer nuestra ciudad, sino poder mejorar el tema del aspecto visual, pero también el tema de la seguridad y la movilidad en todos estos sectores”, agregó.

Recordó que en el bulevar Venustiano Carranza se está rehabilitando el cordón cuneta, ya que había muchas partes que ya estaban totalmente destrozadas por los golpes que los propios conductores han dado a las banquetas o también causados por accidentes que se han registrado ahí desde hace algún tiempo.

“Se están rehabilitando todos los cordones cuneta de prácticamente todo el V. Carranza, así como en los camellones y cunetas del Francisco Coss y otros barandales en diferentes sectores de Saltillo. También en Nazario Ortiz se está trabajando con las ballenas, y en acciones limpieza, deshierbe pero lo más importante es que estas brigadas le están entrando no solo a mejorar el aspecto visual, sino también a tener mayor seguridad, mejor movilidad que esté totalmente deshierbado, pintado, bien iluminado y con un mejor aspecto”, puntualizó Javier Díaz. (ÁNGEL AGUILAR)