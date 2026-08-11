Revistas de la UA de C obtienen reconocimiento e integración al padrón de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Por su calidad y relevancia científica, seis revistas de la Universidad Autónoma de Coahuila, obtuvieron el reconocimiento Nacional de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), entre ellas CienciAcierta, RIIIT Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica, Ciencias Médicas Torreón, Journal Bioprocess and Chemical Tecnology (JBCT), Sekkan. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Revista Internacional & Comparada de Derechos Humanos.

La incorporación de las revistas científicas y humanísticas mexicanas al Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas (SNPCyH), representa un reconocimiento de la Secihti a su integridad editorial, compromiso con el acceso abierto no comercial y la relevancia social del conocimiento; la vigencia es de tres años.

Este reconocimiento se otorga mediante una evaluación integral que valora la presentación editorial, las políticas y gestión editoriales, el contenido y la accesibilidad, con el objetivo de fortalecer el ecosistema nacional de publicaciones académicas.

Las revistas forman parte de la divulgación de la ciencia, que a través de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad cuenta con un Consejo Ejecutivo Editorial, que divulga y promueve la ciencia y el conocimiento que se realiza en la Universidad Autónoma de Coahuila.

El titular de Investigación y Posgrado, Luis Gutiérrez Flores, informó que hace dos meses que salió la convocatoria la Universidad participó con siete revistas digitales, de las cuales seis fueron las que obtuvieron la aceptación y el reconocimiento nacional el pasado viernes 7 de agosto.

“Nosotros contamos con el consejo editorial para las revistas digitales, a las cuales apoyamos con gestiones que tienen que ver con el entorno, los números de serie, los documentos de identificadores digitales y todos esos procesos que ahora se utilizan en la divulgación, es un reconocimiento académico que respalda el sistema nacional de publicaciones científicas”, expresó el director de DIP.

Dijo que esta acción permite a los investigadores que sus publicaciones sean basadas en un proceso de alta calidad y de rigor académico, que va mejorando cada vez más lo que publiquen, y a mantener estándares en cuanto a la conformación de los comités científicos y editoriales.

Luis Gutiérrez expresó su orgullo de este nuevo indicador de calidad, que es el resultado de las actividades de investigación que lleva a cabo la Universidad, y del trabajo de universitarios comprometidos en la administración del rector Octavio Pimentel Martínez, y del sentido que él quiere darle a la investigación, con disciplina, visibilidad de la ciencia a lo que se produce en la UA de C.

Felicidades a todos los comités editoriales de estas revistas por su compromiso de cumplir con las bases y requerimientos de la Secihti; es un orgullo este nuevo indicador de calidad de las actividades de investigación, que anteriormente no se tenía.

Una de las revistas reconocidas es CienciAcierta, revista académica, científica, tecnológica y humanística, multidisciplinaria, editada por la Universidad Autónoma de Coahuila, con periodicidad trimestral y acceso abierto no comercial.

Su objetivo es publicar y comunicar resultados originales de investigación, revisiones académicas, reportes de casos y ensayos con sustento científico y humanístico, contribuyendo a la generación, preservación, circulación y apropiación social del conocimiento.

Enfocada principalmente a temáticas afines a las siguientes áreas: Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biología y Química; Medicina y Ciencias de la Salud; Humanidades, Arte; Ciencias de la Conducta; Arquitectura; Ciencias Sociales y Económicas; Biotecnología y Ciencias Agropecuarias e Ingeniería e Industria.

Todo material presentado para su publicación es sometido a un proceso de revisión en un sistema de detección de similitud y en base al resultado se notifica al autor si continúa el proceso de evaluación o si se requiere alguna corrección.

Como editora de CienciAcierta está la doctora Anna Ilina de la Facultad de Ciencias Químicas UA de C; el Comité Técnico Editorial Nacional e Internacional lo integran, la doctora Elda Patricia Segura de la Facultad de Ciencias Químicas UA de C; el doctor Juan Carlos Centeno Maldonado Facultad de Jurisprudencia UA de C; la doctora Gabriela de la Peña Astorga de la Facultad de Ciencias de la Comunicación UA de C; la doctora Virginia Nevares Moorillón de la Facultad de Ciencias Químicas de la UACH, el doctor Luis Gutiérrez Flores de la Dirección de Investigación y Posgrado UA de C; el doctor Gustavo Félix Verduzco del CISEUAdeC; la doctora Arely Prado Barragán Universidad Autónoma Metropolitana; la doctora Irma Delia García Calvillo CIMA-UAdeC; el doctor Gerardo Gutiérrez Sánchez CCRC-University of Georgia.

El doctor David Castro Lugo, de la Subdirección de Investigación-DIP; dr. Pablo Ruiz Flores CIB-UAdeC; dr. Guillermo Picó C. Universidad Nacional de Rosario, Argentina; la licenciada Loyda E. Gil Noriega Divulgación Científica-DIP; el doctor José González Tovar de la Facultad de Psicología UA de C; el doctor Luis Huesca Reynoso del Centro de Investigación Alimentación y Desarrollo, México y el doctor Manuel Gil Antón del Colegio de México. (El Heraldo de Saltillo)