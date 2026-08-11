Ve CTM oportunidad para fortalecer industria de autopartes y especialización laboral en México

El crecimiento de la industria de autopartes abre una oportunidad para incrementar el contenido nacional en la cadena automotriz y fortalecer el empleo, mientras que el país enfrenta el reto de preparar trabajadores especializados para responder a la transición tecnológica del sector, señaló Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El dirigente sindical destacó que los recientes indicadores de la industria muestran señales favorables, particularmente por el desempeño de las exportaciones de autopartes hacia Estados Unidos, escenario que podría beneficiar directamente a regiones industriales como la Sureste de Coahuila.

“Los indicadores del IMSS repuntan a la industria de autopartes como la rama automotriz que más exportaciones ha tenido a Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que está viéndose como una señal es la posibilidad de incrementar el contenido nacional de fabricación de autopartes aquí en México para Estados Unidos”, expresó.

Medina Ramírez consideró que este escenario representa una oportunidad para la región, debido a la presencia de armadoras y una amplia red de proveedores. Añadió que empresas como General Motors y Stellantis requieren mantener cadenas de suministro eficientes bajo esquemas de producción “Just in Time”, lo que también representa un desafío para los fabricantes de componentes.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento industrial deberá acompañarse de una transformación en la preparación de las nuevas generaciones, al considerar que actualmente no basta con formar únicamente ingenieros o técnicos, sino que se requieren perfiles especializados en procesos específicos de la industria automotriz.

“Ahora la estrategia educativa es formar especialidades, formar soldadores eléctricos, especializar a las ramas en distintos enfoques de la rama automotriz para poder reinventarse y reiniciar la inserción laboral de los grupos de trabajadores”, afirmó Medina Ramírez, al señalar que esta preparación cobra mayor relevancia ante la transición de los vehículos de fabricación tradicional hacia los eléctricos.

El secretario general de la CTM sostuvo que uno de los grandes retos para México será vincular la educación directamente con las necesidades de cada región industrial. Por ello, adelantó que la central obrera buscará establecer pactos de colaboración con gobiernos y empresarios en diferentes estados para identificar las especialidades que demanda cada mercado laboral.

“La CTM va a incursionar en la República celebrando pactos de colaboración institucional con los gobiernos y con los empresarios para poder analizar en cada una de las regiones de los estados la posibilidad de volver al modelo de capacitación de especialización de los procesos y las ramas industriales”, puntualizó Medina Ramírez. (EDUARDO SERNA)