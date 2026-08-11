Realiza MARS supervisión en cárcamos y planta tratadora en Torreón

Revisan las acciones que se implementarán para mejorar la eficiencia operativa

Torreón, Coahuila.- Para verificar el estado del sistema de saneamiento de Torreón y priorizar las acciones puntuales en beneficio de la población, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la mañana de este martes un recorrido de supervisión por la planta tratadora de aguas residuales, así como por los principales cárcamos de rebombeo en la ciudad.

El presidente municipal revisó el funcionamiento actual de la planta tratadora ubicada en la colonia Latinoamericana, acompañado por el gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, Xavier Alain Herrera Arroyo, y del gerente técnico Javier Silva.

De igual forma, realizaron una visita de inspección por el cárcamo La Joya II en Ciudad Nazas, y el Cárcamo California ubicado en la colonia Nueva California, para conocer las condiciones en que se encuentran.

Los cárcamos revisados son los principales puntos de rebombeo y tratamiento de más del 80 por ciento de aguas residuales de la ciudad.

El alcalde destacó que el funcionamiento del sistema de drenaje y la correcta operación de cárcamos van incluidos en el paquete de obras prioritarias de su gobierno, debido a que se trata de servicios básicos que impactan en la calidad de vida de los torreonenses.

Añadió que ante la temporada de lluvias, se busca estar preparados y tomar acciones preventivas para que la ciudadanía no se vea afectada con las inundaciones.

En tanto en la planta tratadora de aguas residuales, Riquelme Solís mencionó que se analizarán las acciones para atender temas de cumplimiento a las normas ambientales y de eficiencia operativa. (El Heraldo de Saltillo)