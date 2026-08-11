250 personas reciben carta de no antecedentes en Ramos Arizpe

Un total de 250 ramosarizpenses fueron beneficiados con la entrega gratuita de cartas de no antecedentes penales, mediante una jornada organizada por el DIF Municipal que permitió a las familias realizar este importante trámite sin tener que cubrir su costo habitual.

La actividad se llevó a cabo en la Casa del Adulto Mayor, donde desde las 9:30 de la mañana se recibió a ciudadanos interesados en obtener el documento, solicitado con frecuencia para procesos de contratación laboral y diversos trámites administrativos.

Georgina Sánchez Ramos, responsable del área de Brigadas del DIF Ramos Arizpe, informó que la respuesta de la población permitió alcanzar la entrega de los 250 documentos durante la jornada, cumpliendo con el objetivo de acercar servicios que representen un apoyo directo a la economía familiar.

Para acceder al beneficio, los interesados acudieron personalmente y presentaron su credencial del INE con domicilio en Ramos Arizpe, además de una copia, requisitos establecidos previamente para agilizar la atención de quienes aprovecharon la convocatoria.

Este tipo de brigadas buscan evitar que los ciudadanos tengan que destinar recursos adicionales para obtener documentos necesarios, además de acercar los trámites a espacios accesibles dentro del municipio. (EDUARDO SERNA)