GM de México dona vehículos Chevrolet BrightDrop para acercar programas sociales y apoyo a comunidades de Coahuila

Con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, General Motors de México anunció este martes la donación de tres camionetas eléctricas Chevrolet BrightDrop 600 para fortalecer la movilidad y ampliar la capacidad de atención de tres instituciones que ofrecen programas sociales y apoyo para las comunidades coahuilenses: la Secretaría de Vinculación Ciudadana, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila y el DIF Municipal de Ramos Arizpe.

“Ramos Arizpe ha sido parte fundamental de la historia de General Motors en México durante más de cuatro décadas. Con esta donación queremos agradecer la confianza de la comunidad y reafirmar nuestro compromiso con México y con el estado de Coahuila”, señaló Paco Garza, presidente y director general de GM de México. “Creemos que la movilidad sustentable puede transformar vidas al acercar servicios y apoyos a quienes más los necesitan de una manera más eficiente y con menor impacto ambiental. Con Chevrolet BrightDrop, ponemos esa capacidad al servicio de las comunidades coahuilenses”.

Esta donación se alinea con la visión global de GM de un mundo con cero colisiones, cero emisiones y cero congestionamientos, así como con la estrategia de responsabilidad de la compañía para apoyar a las comunidades donde opera, mediante soluciones de movilidad más seguras y sostenibles.

Las unidades Chevrolet BrightDrop 600 estarán asignadas a labores operativas y de apoyo comunitario en el estado, como la distribución de insumos y el soporte logístico a programas sociales. Gracias a su autonomía de hasta 280 kilómetros, amplio espacio de carga y tecnologías avanzadas de seguridad, estas unidades contribuirán a que las instituciones beneficiadas amplíen su alcance y operen de manera más eficiente. Asimismo, cuentan con la conectividad y asistencia de OnStar, para brindar mayor respaldo durante su operación.

Adicional a la donación de los vehículos, el Distribuidor Chevrolet Rivero Linda Vista de Monterrey contribuirá con los servicios de mantenimiento para las unidades durante los primeros 60 mil kilómetros, con el objetivo de asegurar su operación continua y en condiciones óptimas.

Asimismo, Evergo, la empresa líder en soluciones de movilidad eléctrica, se une a esta causa con la donación de los cargadores necesarios para la operación de las unidades, garantizando que los vehículos cuenten con los puntos de carga adecuados.

“Quiero destacar la importancia de esta donación, que es resultado de la gran alianza que existe entre General Motors y el Gobierno de Coahuila para apoyar a la sociedad civil. Estas unidades serán una herramienta muy valiosa para continuar impulsando proyectos de impacto social y llegar a distintas colonias, llevando acciones que contribuyan al bienestar y a mejorar la calidad de vida de nuestra gente.” comentó Manolo Jiménez, gobernador del Estado de Coahuila.

General Motors de México refrenda así su compromiso de largo plazo con Coahuila y con México, impulsando iniciativas que contribuyen al desarrollo de las comunidades donde opera. A través de alianzas como ésta, la compañía demuestra que la movilidad sustentable puede convertirse en una herramienta concreta para acercar oportunidades, fortalecer programas sociales y generar un impacto positivo en la vida de las personas. (El Heraldo de Saltillo)