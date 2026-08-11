Busca Marimar Treviño acercar oportunidades de empleo formal para la juventud

En sesión de la Diputación Permanente, la diputada María del Mar Treviño Garza, presentó un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal (STPS) y al Servicio Nacional de Empleo (SNE), que en el marco de la planeación de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, se incluya al estado de Coahuila como sede presencial de dicho evento, a fin de acercar oportunidades de empleo formal, capacitación y desarrollo a las y los jóvenes coahuilenses.

En dicha sesión se contó con la presencia de integrantes de la Comisión de Empresarios Jóvenes de COPARMEX, asimismo la diputada reconoció el alto nivel de participación de la juventud coahuilense en los distintos foros de consulta ciudadana y de manera particular en el Parlamento Estudiantil que se llevó a cabo en el Congreso local, donde jóvenes de todas las regiones han presentado iniciativas, y uno de los temas que han surgido tienen que ver con la inquietud de contar con empleos dignos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), realiza anualmente la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes precisamente en el marco del Día Internacional de la Juventud, para conectar de manera específica a miles de jóvenes con vacantes formales, programas de primer empleo y capacitaciones gratuitas en materia de empleabilidad.

En ese contexto, el objetivo del punto de acuerdo de la diputada es que esta feria llegue de manera presencial al estado de Coahuila, que se ha consolidado como uno de los polos industriales y manufactureros más importantes del país, líder en sectores como el automotriz, metalmecánico, logístico, de tecnología de la información y de manufactura avanzada. Esta fortaleza económica demanda capital humano altamente capacitado, perfil que distingue a las y los jóvenes coahuilenses egresados de universidades, tecnológicos y centros de educación superior. Garantizar que Coahuila sea considerado de manera prioritaria como sede de estas jornadas es una medida de equidad territorial que responde directamente a la alta demanda y al talento de la juventud coahuilense. (El Heraldo de Saltillo)