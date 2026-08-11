Gobierno federal activará C4 Carretero el 1 de septiembre con 3 mil 15 cámaras

Ciudad de México.- El Gobierno federal activará el 1° de septiembre un C4 Carretero para combatir el robo al autotransporte y atender incidentes de seguridad en las vías federales.

El centro concentrará imágenes y datos de una red integrada por 3 mil 15 cámaras, mil 5 puntos de monitoreo y 120 arcos para el reconocimiento automático de placas y la lectura de hologramas del Registro Público Vehicular.

La infraestructura cubrirá mil 407 kilómetros distribuidos en seis tramos de cuatro corredores: México-Puebla-Veracruz, México-Acapulco, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán-Durango.

“Este centro será una plataforma operativa y de infraestructura tecnológica orientada a fortalecer la seguridad en carreteras federales”, explicó Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica.

“Su operación permitirá integrar videovigilancia, radiocomunicaciones, geolocalización, análisis de información y coordinación con la Guardia Nacional y los C4 y C5 estatales”.

El edificio que albergará el centro de control ya está concluido y cuenta con 88 estaciones de monitoreo y despacho.

También dispone de oficinas para representantes de las instituciones encargadas de responder a emergencias y hechos delictivos.

Aunque las instalaciones fueron utilizadas durante el Mundial para vigilar delegaciones, estadios y concentraciones de personas, la red de monitoreo carretero continúa en construcción.

El sistema comenzará a operar el 1 de septiembre y sumará cámaras y sensores conforme sean instalados.

El primer corredor que deberá quedar terminado será el México-Puebla-Veracruz, donde actualmente trabajan 37 frentes de obra. La fecha prevista para concluirlo es el 30 de septiembre.

El C4 analizará información en tiempo real para detectar riesgos, supervisar rutas y accesos, coordinar operativos y reducir los tiempos de respuesta.

Cierran 806 accesos irregulares

Como parte de la misma estrategia, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cerró en seis meses 806 accesos irregulares en carreteras.

El titular de la dependencia, Jesús Antonio Esteva, explicó que esos puntos podían ser utilizados para desviar vehículos en caso de un incidente.

“Estos cierres corresponden a colocación de muros prefabricados, apertura de zanjas y colocación de barreras metálicas”, detalló.

La dependencia también instalará 20 arcos carreteros inteligentes vinculados con el C4, capaces de identificar placas, dimensiones y velocidad de los vehículos.

Cuatro ya fueron colocados: dos en la carretera México-Querétaro y dos en la México-Puebla.

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, informó que entre enero y junio se denunciaron 2 mil 519 robos al autotransporte de carga.

La cifra representa 607 casos menos que en el mismo periodo de 2025, una disminución de 19.41 por ciento.

Según el mando, el Plan Cero Robos al Transporte permitió reducir los asaltos 85.71 por ciento en la carretera México-Querétaro y 90 por ciento en la México-Puebla.

En el tramo Mazatlán-Culiacán, aseguró, no se han registrado robos durante los últimos tres meses.

La estrategia se complementará con 15 paradores seguros para transportistas. Los primeros estarán ubicados en Majalca, Chihuahua, y Palmillas, Querétaro. (AGENCIA REFORMA)