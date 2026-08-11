Da bienvenida el rector de la UA de C a nuevos estudiantes de la Unidad Sureste

Con el propósito de dar la bienvenida de manera directa a quienes inician su trayectoria universitaria en este semestre, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, visitó las diferentes Escuelas, Facultades e Institutos de la Unidad Sureste, donde compartió información sobre los valores institucionales y las múltiples oportunidades que ofrece la Universidad.

Durante estas visitas, el rector estuvo acompañado por la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, así como por directivos, docentes y personal administrativo de cada uno de los planteles.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, felicitó a las y los alumnos por haber aprobado el examen de admisión y obtener un lugar en la Universidad más grande del estado, al tiempo que destacó que ahora forman parte de la “Manada”, identidad que representa la unión y el sentido de pertenencia de quienes integran la comunidad universitaria.

En este sentido, enfatizó que quienes forman parte de la Autónoma de Coahuila se cuidan, protegen, acompañan e impulsan entre sí, además de trabajar en equipo y procurar que nadie se quede atrás.

Pimentel Martínez recordó que estos principios se fortalecen a través de los valores institucionales que distinguen a la Universidad: Lealtad, Libertad, Lucha, Liderazgo y Legado, los cuales invitó a las y los jóvenes a incorporar durante su vida universitaria y posteriormente en su ejercicio profesional.

A lo largo de las jornadas de bienvenida, las autoridades universitarias y las distintas dependencias de la UA de C brindaron a las y los nuevos estudiantes orientación sobre los servicios y trámites académicos y administrativos, asesorías, oferta deportiva y cultural, así como información sobre los recursos y programas a los que pueden acceder durante su formación universitaria.

Lunes y martes estuvo con la comunidad Universitaria de las Preparatorias Ateneo Fuente, Mariano Narváez González, la Número 1, el Instituto de Lenguas Extranjeras, la Escuela Superior de Música, las facultades de Psicología, de Ciencias de la Administración, Ciencias Químicas y la de Enfermería y Nutrición. (El Heraldo de Saltillo)