General Motors impulsa labor social en Coahuila con donación de tres unidades eléctricas

General Motors de México entregó al Gobierno de Coahuila tres unidades Chevrolet BrightDrop 600, vehículos 100 por ciento eléctricos que serán destinados a fortalecer las labores de movilidad y ampliar la capacidad de atención de tres instituciones que ofrecen programas sociales y apoyo para las comunidades coahuilenses como lo son la Secretaría de Vinculación Ciudadana, el DIF Coahuila y el DIF Municipal de Ramos Arizpe.

Paco Garza, presidente y director general de General Motors de México, destacó que la entrega permitirá aprovechar la tecnología desarrollada por la compañía para respaldar programas que atienden directamente a la población.

“Me complace anunciar que el día de hoy General Motors de México hará la donación de tres camionetas eléctricas Chevrolet BrightDrop 600 al Gobierno del Estado de Coahuila para apoyar la labor que realiza la Secretaría de Vinculación Ciudadana, el DIF Coahuila y el DIF Municipal de Ramos Arizpe”, señaló.

“Estas unidades contribuirán a que los apoyos, servicios y programas sociales lleguen a más comunidades de Coahuila, permitiendo ampliar el alcance de iniciativas que todos los días benefician a las personas que más lo necesitan. Nos entusiasma especialmente que una tecnología que hoy está transformando la movilidad pueda también ayudar a transformar vidas”, expresó.

Las Chevrolet BrightDrop 600 cuentan con una autonomía de hasta 280 kilómetros por carga, además de amplio espacio para transportar materiales y equipo, tecnologías avanzadas de seguridad y los servicios de conectividad y asistencia de OnStar, características que facilitarán su utilización diaria en las distintas actividades de carácter social.

Durante la ceremonia, las llaves fueron recibidas por Cecilia de la Garza Martínez, directora general de la Oficina Inspira Coahuila; Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe; y Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila.

En el evento como invitado de honor participó el gobernador Manolo Jiménez Salinas; acompañado por el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; el senador de la Republica por Coahuila, Gabriel Elizondo; la diputada local Edna Dávalos Elizondo; así como directivos de General Motors y autoridades estatales.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez destacó la experiencia que Coahuila ha desarrollado dentro de la industria automotriz y reconoció el papel de sus trabajadores.

“Uno de los éxitos de General Motors y las empresas de la rama automotriz de Coahuila es que tenemos realmente a la mejor mano de obra calificada de este país. Tenemos tres generaciones de trabajadoras y trabajadores inmersos en la industria automotriz. Hay abuelos, padres e hijos que ya han trabajado en esta industria”, afirmó.

Jiménez Salinas resaltó además la coordinación entre gobierno, empresas y sociedad como uno de los factores que han impulsado el desarrollo de la entidad.

“Algo que hace grande a Coahuila es que aquí entendemos y hemos logrado cristalizar el que como gobierno funcionemos como un punto de encuentro. Aquí buscamos unir, buscamos construir y buscamos trabajar en equipo entre todas y todos para bien de nuestro estado”, puntualizó. (EDUARDO SERNA)