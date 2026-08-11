Moderniza Javier Díaz principales vialidades de Saltillo con atención integral

Brigada Integral intensifica trabajos de limpieza, mantenimiento, iluminación y embellecimiento en El Sarape, Fundadores y Venustiano Carranza, entre otros

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, fortalece la atención permanente a los principales corredores viales de la ciudad, con intensas acciones de mantenimiento, rehabilitación, limpieza y embellecimiento que lleva a cabo la Brigada Integral en el distribuidor vial El Sarape, los bulevares Fundadores y Venustiano Carranza.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, nuestra administración trabaja a través de sus diferentes dependencias en estos puntos de la ciudad para mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y ofrecer una mejor imagen urbana a las miles de personas que transitan por estas vialidades todos los días”, expresó Javier Díaz.

Informó que diversas cuadrillas de la Brigada Integral realizan jornadas de limpieza profunda, retiro de grafiti y pintas no autorizadas, así como trabajos de desazolve y mantenimiento general en diferentes sectores de estas vialidades.

En materia de seguridad y movilidad, el Gobierno de Saltillo lleva a cabo la delimitación de carriles viales para reforzar la visibilidad de las áreas de circulación, además de la aplicación de pintura en barreras de contención y soportes del distribuidor vial El Sarape y del bulevar Fundadores.

De manera particular, los trabajos de la Brigada Integral incluyen la intervención de túneles viales y carriles deprimidos del distribuidor vial El Sarape, donde se realizan labores nocturnas de limpieza, sellado y aplicación de pintura, con el propósito de mejorar la visibilidad e imagen de estos espacios.

En este mismo sitio, el Ayuntamiento de Saltillo avanza en la instalación de nuevas luminarias, con lo que se fortalece la iluminación y se generan mejores condiciones de seguridad para quienes utilizan estas vialidades durante el día y, especialmente, durante la noche.

En el bulevar Venustiano Carranza, así como en el Francisco Coss, también se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento del camellón central, con lo que se mejora su aspecto y se ofrece mayor seguridad vial en estos sectores. (El Heraldo de Saltillo)