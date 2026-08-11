Impulsa Gobierno de Saltillo bienestar emocional y autonomía financiera de las mujeres

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, continúa acercando a distintos espacios laborales acciones que contribuyen al desarrollo integral, la tranquilidad emocional y el fortalecimiento económico de las mujeres.

Como parte de este trabajo, personal del Instituto Municipal de las Mujeres visitó las instalaciones de IAC Saltillo, donde compartió con su equipo las pláticas “Bienestar Emocional” y “Autonomía Financiera”.

Estos encuentros generan espacios de reflexión y aprendizaje en los que las participantes pueden adquirir herramientas prácticas para atender aspectos de su vida cotidiana, fortalecer la toma de decisiones y avanzar hacia una mayor estabilidad personal y económica.

A través de la plática “Bienestar Emocional” se abordó la importancia de reconocer y atender las emociones, así como de contar con recursos que permitan afrontar de mejor manera las situaciones que se presentan en los ámbitos personal, familiar y laboral.

Por su parte, “Autonomía Financiera” permitió compartir conocimientos orientados a una mejor administración de los recursos, la planeación y la toma de decisiones económicas, elementos que contribuyen a generar mayor independencia y seguridad.

Para el Gobierno Municipal de Saltillo es fundamental mantener la colaboración con empresas y centros de trabajo para acercar programas, capacitaciones y servicios que impacten positivamente en la calidad de vida de las mujeres.

El Instituto Municipal de las Mujeres agradeció a IAC Saltillo la confianza y disposición para trabajar en equipo y abrir estos espacios a su personal.

Con acciones de prevención, orientación y capacitación, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir construyendo una ciudad con mayores oportunidades para el desarrollo integral de las mujeres. (El Heraldo de Saltillo)